$!Changan Mazatlán presenta su gama renovada de vehículos para Sinaloa

MAZATLÁN._ Changan Mazatlán, la marca automotriz líder en China y con presencia en más de 60 países con vehículos que destacan por su diseño más moderno, más innovación tecnológica, más seguridad y más accesibilidad, presentó el pasado viernes su gama renovada de vehículos Sedán Alsvin Plus y tres SUVs, cómodos, deportivos y de accesibilidad competitiva en el mercado global. En la presentación de la nueva gama de vehículos y ante invitados especiales en sus instalaciones ubicadas en la Carretera Internacional, KM 1201, junto a las instalaciones de TVP en el puerto, Adrián Rosel, Gerente de ventas de Changan Mazatlán, destacó que en Mazatlán en cada semáforo se ve un Changan. “Son cuatro modelos que ya los teníamos y que se están renovando para que nuestros clientes tengan la confianza con nosotros por su calidad, mejor conectividad, más espacio, más diseño, más tecnología de seguridad”. A casi dos años de su apertura, agradeció al público mazatleco que tiene la confianza en este mercado de autos chinos que oferta Changan y que está liderando con mayor presencia en Mazatlán y les llamó a quienes aún dudan a hacer una prueba de manejo. “Que vengan, conozcan estas cuatro unidades, que vean cuales son las opciones, los precios y sobre todo que hagan una prueba de manejo. Por todo lo que yo les pueda decir es nada a que sientan todos los beneficios que da la tecnología y seguridad de los modelos renovados”.









Cifras récord en ventas en Mazatlán Por su parte, Enrique Gómez, director general de Agencia Mazatlán, realizó el destape de los cuatro vehículos evolucionados y que están haciendo la gran diferencia. En su mensaje destacó que que la plaza de Mazatlán suma cifras récord en ventas al primer año. “En 2025 se colocaron 436 unidades, una participación del 5 por ciento de las ventas totales, tomando en cuenta que recién aperturó comparándose con marcas tradicionales que tienen más de 30 a 40 años. Es muchísimo, ya estamos arriba de muchas y casi igualándonos con otras líderes del mercado”, recalcó. Ante los clientes, el destape de la segunda generación de vehículos con tecnología avanzada y altos estándares de calidad, Gómez les reiteró que Changan ya se quedó en México por su seguridad, valor y porque tienen el futuro en sus manos, y porque en Sinaloa, está representada por el Grupo Alerta y agencias en Mazatlán y Culiacán. La línea automotriz Changan se expande en México en 2026 con cuatro modelos revolucionados con tecnología, eficiencia y diseño moderno: El Alsvin Plus, CS35 Max, CS55 Plus y CS75 Plus.









El Alsvin Plus Tiene un costo de 350 mil 900 pesos, se convirtió en un sedán moderno, eficiente y cómodo, fortalecido con tecnología en el encendido y conectividad: - Parrilla renovada con un diseño más imponente y aerodinámico. - Faros alargados, que aportan un frente más dinámico y agresivo. - Interior rediseñado con asientos en piel que elevan la experiencia de confort. - Encendido por botón, que facilita el acceso y arranque del vehículo. - Conectividad Apple CarPlay y Android Auto para integrar el smartphone de forma sencilla. - Cámara de visión 540°, que ofrece mayor cobertura visual y reduce puntos ciegos para mejorar la seguridad al conducir.









El CS35 Max (SUV) Tiene un costo de 469 mil 900 pesos, llega con un rediseño para manejo urbano con estilo contemporáneo, ágil y de atributos tecnológicos: - Motor 1.5L Turbo de 178 hp, que ofrece un manejo ágil sin comprometer la eficiencia de combustible. - Nuevo diseño frontal con una parrilla más sofisticada. - Asientos en piel que aportan mayor confort en cada trayecto. * Conectividad inalámbrica, que permite vincular múltiples dispositivos móviles. - Sistema DVR, grabadora de conducción que registra el trayecto para mayor seguridad. - Tecnologías ADAS de asistencia al conductor, como: o alerta de abandono de carril o alerta de colisión frontal o frenado automático de emergencia. - Cámara de visión 540° para maniobras más seguras. - Cajuela eléctrica, que se abre o cierra con solo presionar un botón.









El Changan CS55 Plus (SUV) Tiene un costo de 539 mil 900 pesos, viene con atributos de perfil deportivo y tecnológico, seguridad y diseño, de encendido exterior y autonomía para estacionarse: - Nuevo facelift frontal con una parrilla moderna y luces diurnas unificadas. - Rines en color negro que acentúan su estilo agresivo. - Pantalla de infoentretenimiento de 14.6 pulgadas, que mejora la experiencia digital dentro de la cabina. - Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, manteniendo siempre conectados a los usuarios.







