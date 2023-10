Detalló que el liderazgo tiene ciertas características y ciertos perfiles, a lo que lleva a generar la pregunta si el líder nace o se hace, a lo que él responde que es una mezcla de ambas, pero siempre enfocado a la idea de que se hace mucho a través de lo que él personalmente hace ante determinadas circunstancias, siendo estas las que van a ir contribuyendo a moldear al líder y dependerá de su actitud ante esas circunstancias lo que lo van precisamente gestando o formando, principalmente el carácter.

“Creo que es importante abordar este tema, se dice mucho que faltan líderes, pero yo tengo severas dudas de eso, siempre que escucho ese discurso de que faltan líderes me río y les digo pues aquí en Sinaloa hemos tenido agentes de la talla por decirlo de Maquío y sin embargo, la sociedad lo desdeñó, tuvimos a Heriberto Félix, todavía vivo y la sociedad pues se quedó corta, tuvimos al empresario Cesáreo Castillo y también la sociedad no respondió lo suficiente, entonces yo tengo severas dudas de si han faltado líderes, cuando lo que ha faltado es una actitud de la sociedad para respaldar precisamente a los liderazgos adecuados y no a los que manipulan, a los demagogos, a los populistas, a aquellos que traen un enfoque que sin lugar a dudas no contribuye a la mejora de la comunidad sino que más que nada tiene casi siempre a llevar enmarcado un interés particular o de grupo”.

Agregó que la idea es charlar, generar un diálogo colectivo con los participantes, sin caer en un monólogo, en un evento que se da dentro del contexto del 34 Aniversario luctuoso de su padre.

“A mí, tengo que ser honesto, no me gusta recordar a mi padre el día que murió, a mí me gusta recordarlo el día que nació entonces yo siempre estoy haciendo hincapié en el 13 de junio, pero parece que hay gente que gusta celebrar, conmemorar, no sé el día que murió y se lo respeto, pero a mí no me gusta eso”.

El empresario resaltó que su padre fue un gran líder, a quien hay que recordarlo por su vida, y no por su muerte.

“Soy de la idea de que lo que no queremos que se olvide tenemos que ser cada quien en lo individual los responsables y ocuparnos de que persista esta memoria tan simple como eso, porque en las familias hay una historia, con personajes dignos de reconocerse y que además han marcado al resto de la familia en alguna medida y si no quieres que se pierdan a lo largo de las generaciones el responsable eres tú, de que las cosas no se olviden”, subrayó.