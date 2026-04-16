$!Chef Carlos Contreras: un viaje culinario de Oaxaca a Mazatlán

MAZATLÁN._ La propuesta gastronómica de Casa 46 no se puede entender sin conocer la historia de su chef, cuya trayectoria es un puente entre la tradición del sur de México y la frescura del Pacífico. El Chef Carlos Contreras, de Casa 46 y Melville Restaurant, lleva más de diez años cocinando en Grupo Pueblo Bonito. Si bien su incursión en la cocina fue en Los Cabos, es su herencia oaxaqueña la que lo define. Él creció rodeado del aroma del cacao, del nixtamal, de los chiles y del café de Pluma Hidalgo (reconocido por ser uno de los mejores del país), mas no siempre supo que su destino estaba entre ollas y sartenes.

“Cuando salí de Oaxaca no tenía idea de que iba a terminar en la cocina, entonces no le prestaba tanta atención a la comida que hacía mi abuela, cuando allá en Día de Muertos se prepara el chocolate... pues todos los días convives entre el maíz, poniendo nixtamal, las tortillas”, recordó. Fue después de cuatro años en el ámbito gastronómico que decidió volver a sus raíces para encontrar su voz culinaria. Por seis años, cocinó en diferentes regiones de Oaxaca, sumergiéndose en la gran variedad de sabores que ahí coexisten. Posteriormente adquirió experiencia en Ciudad de México, San Miguel de Allende y de nuevo en Los Cabos, hasta que llegó a Mazatlán.

“Hace 4 años se dio la oportunidad de Casa 46, entonces decidí venirme para acá y me enamoré de Mazatlán”, compartió. Cuando llegó, el Chef Carlos Contreras se enfrentó a un gran reto: adaptar su estilo a una cultura gastronómica muy diferente de la que conocía. Si bien admite que la adaptación le costó trabajo, la clave del éxito fue compartir “un poco de lo suyo”. “Me encantan los mariscos. Amo comer ostiones, aguachiles... pero entender a la gastronomía local o a los clientes locales fue un poquito complicado porque yo venía haciendo algo totalmente diferente”, dijo. El resultado ha sido positivo. Platillos que antes no eran protagonistas de la zona, como los moles, han encantado a los locales. Ahora, Casa 46 ofrece una variedad más grande de sabores, desde crema de tomate y ensalada huerta hasta cochinita, mole y minillas.

La fusión cultural de su cocina se materializa en platillos insignia que ya son buscados por los comensales habituales. Un ejemplo de esto es el Mole Rosa, que consiste en un pollo rostizado servido con mole a base de piñón rosa, betabel, especias, semillas, chocolate blanco y licor de anís. O el Pescado con Mole Negro, que celebra lo mejor de ambas regiones en un solo bocado. En palabras del Chef, Casa 46 es el resultado de una lluvia de ideas surgida a partir de la convivencia de cocineros de todo el país. Así, logra una propuesta que es la unión perfecta entre la tierra oaxaqueña y el mar sinaloense.

Dirección

Calle Constitución 79, Centro Histórico, Mazatlán.

Horarios

Desayunos: miércoles a domingo de 8:00 a 13:00 horas. Cenas: martes a domingo de 18:00 a 23:00 horas.

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