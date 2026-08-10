China impone aranceles antidumping a nueces pecanas de EU y México

China impuso impuestos antidumping a las importaciones de nueces pecanas procedentes de Estados Unidos y México, según informó el Ministerio de Comercio de China, con lo que se añadió una nueva fuente de fricción comercial a semanas de la cumbre prevista entre el Presidente Donald John Trump y el líder chino Xi Jinping.

A partir del 11 de agosto, los importadores de nueces pecanas estadounidenses deberán pagar una tarifa de 54.3 por ciento, mientras que quienes adquieran el producto mexicano pagarán tasas que oscilarán entre 17.8 y 51.6 por ciento.

El Ministerio de Comercio determinó que las nueces pecanas de ambos países se vendían en el mercado chino a precios injustamente bajos, según el resultado provisional de una investigación abierta en septiembre de 2025 en virtud de la normativa antidumping china.

En un comunicado por separado, la dependencia asiática señaló que ninguna empresa estadounidense participó en la investigación, lo que llevó a las autoridades a aplicar la tarifa de 54.3 por ciento a la totalidad de los suministros procedentes de Estados Unidos.

“China ha actuado con prudencia y moderación de forma sistemática en el uso de medidas correctivas comerciales”, indicó el Ministerio, que se comprometió a proteger los derechos de las partes interesadas antes de emitir un fallo definitivo.

Las compras chinas de nueces pecanas estadounidenses se desplomaron tras un repunte registrado en 2024, hasta sumar 6.9 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026, frente a los 77.2 millones de dólares contabilizados dos años antes.

En contraste, China incrementó en los últimos años sus adquisiciones a Sudáfrica, según datos de la aduana china.

El producto estadounidense ya había sido afectado por aranceles de 10 por ciento en marzo de 2025, aplicados por China como represalia ante los gravámenes impuestos por el Gobierno de Trump.

La medida se produjo mientras Washington y Pekín intentaban mantener en marcha los preparativos para la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, prevista para septiembre de 2026, pese a que un nuevo intercambio de restricciones comerciales y tecnológicas puso a prueba la frágil tregua entre ambas potencias.

Días antes, el Gobierno chino anunció una serie de contramedidas que incluyeron sanciones a entidades estadounidenses y controles más estrictos sobre las exportaciones relacionadas con drones.