$!Cierra Acapulco edición 50 y entrega la estafeta a Puebla para el Tianguis Turístico 2027

ACAPULCO._ En un ambiente de celebración y balances positivos, la edición número 50 del Tianguis Turístico México 2026 llegó a su cierre en Acapulco, Guerrero, donde tras un acto protocolario se hizo la entrega oficial de la estafeta al estado de Puebla, que será sede de la edición 51 en abril de 2027. El acto tuvo lugar en el Foro Mundo Imperial, donde hicieron acto de presencia autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezados por la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, acompañada por la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; y el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, así como representantes del sector turístico y participantes nacionales e internacionales.

Rodríguez Zamora señaló que la edición del Tianguis Turístico México en Puebla tendrá como principal fortaleza su conectividad, lo que permitirá consolidarlo como un punto de encuentro estratégico para las entidades del País. “Para Puebla esperamos muchas más citas que esta edición, pues sabemos que su fortaleza es la conectividad y será un punto de encuentro que abrirá más espacios para artesanos, cocineras y la cultura”, comentó. “Puebla es una región que no siempre se ha visto como turística, pero tiene muchísimo que ofrecer, por lo que sabemos que este va a ser un gran Tianguis”.

Por su parte, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que esta edición marcó un parteaguas, al consolidarse como una de las más importantes en la historia del evento, pues destacó que no solo se trató de una edición conmemorativa, sino de un Tianguis innovador, incluyente y con proyección global. “Nos llena de emoción esta edición porque ha sido exitosa e histórica para expositores y asistentes, y refrenda el lugar de Acapulco en el turismo nacional e internacional. Mostramos un Acapulco renovado, con más de 17 mil habitaciones disponibles y con un esfuerzo monumental para rehabilitar su infraestructura turística y de servicios”, declaró. La Gobernadora enfatizó que el puerto mostró una nueva etapa tras los retos recientes, con una oferta superior a las 17 mil habitaciones disponibles y una infraestructura fortalecida gracias al respaldo del Gobierno de México, destacando que este esfuerzo permitió presentar un Acapulco renovado, con una visión de futuro, pero manteniendo la hospitalidad que ha distinguido al destino por décadas. Asimismo, destacó que el evento incorporó elementos innovadores, como su carácter abierto al público, la participación de países invitados y la realización de actividades en diferentes puntos del estado, además de foros, exposiciones y conferencias que enriquecieron la experiencia de los asistentes. Además, Salgado Pineda expresó su confianza en que Puebla dará continuidad a esta ruta de éxito, al señalar que cuenta con una riqueza cultural, histórica y gastronómica que lo posiciona como un destino de alto valor turístico. “Hoy nos llena de emoción pasar la estafeta a nuestro estado hermano, seguros de que continuará esta historia que por 50 ediciones ha distinguido a este gran evento”, declaró.