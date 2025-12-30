Cierra Mazatlán el 2025 con cuatro cruceros

Con la llegada de cuatro cruceros turísticos Mazatlán cerrará el 2025 y este martes se recibió al primero de ellos, el Royal Princess.

Más de 15 mil pasajeros internacionales y nacionales viajan por la riviera mexicana en las últimas horas del 2025 hacia las playas de territorio sinaloense.

En el último martes del año llegó el crucero Royal Princess, una de sus tres llegadas programadas a lo largo de diciembre.

Mazatlán disfruta de una temporada alta de cruceros muy activa durante diciembre de 2025, con múltiples llegadas de grandes embarcaciones que dejan a su paso importante derrama económica, según la voz de prestadores de servicios turísticos y de la Sectur Sinaloa.

El Royal Princess ha llegado con 4 mil 7 pasajeros y mil 316 tripulantes a Mazatlán este martes de la última semana del año viejo, refrendando al puerto como destino clave en la riviera mexicana.

El crucero llega procedente de Cabo San Lucas, Baja California Sur y partirá a Puerto Vallarta por la tarde como uno de los cuatro buques que visitarán Mazatlán en esta penúltima semana de diciembre, aportando significativamente a la economía local.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, destacó que del 23 al 25 de diciembre llegaron cinco cruceros turísticos con más de 18 mil visitantes internacionales como parte del intenso itinerario programado durante la semana de Navidad.

Los visitantes a bordo de los buques descienden para recorrer diversos puntos emblemáticos de la ciudad, como el Centro Histórico, las calles del Centro, Catedral, Plazuela República, el Mercado Municipal Pino Suárez, el Malecón, la Zona Dorada, además de comprar recorridos hacia comunidades tradicionales como El Quelite y La Noria.

Para este miércoles 31 de diciembre, está programado el triple arribo con las embarcaciones Norwegian Jade, Nieuw, Amsterdan Norwegian Bliss, con nutridos tours por la ciudad para recorrer el puerto.

Se programaron 21 arribos en total para diciembre, cerrando el año con un triple arribo el 31 de diciembre.

Estos cruceros traen miles de pasajeros y tripulantes, generando una derrama económica importante y activando comercios, restaurantes y tours en el puerto y pueblos cercanos como El Quelite y La Noria.