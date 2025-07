Cierran filas asociaciones y constructores por inversiones seguras en Mazatlán: AMPI

Cierran filas, AMPI nacional, asociaciones y constructores por inversiones seguras en Mazatlán.

Y es que actualmente hay 80 proyectos de inversión inmobiliaria, registrados oficialmente, 180 en proceso de iniciar en Mazatlán y el que los cruceros y vuelos nuevos se sigan anunciando, lo cual refleja que la percepción es positiva destacó en su visita Karim Oviedo Ramírez, presidente de la AMPI Nacional.

Dijo que Mazatlán está siendo visto con gran dinamismo a nivel nacional.

“Se acaba de anunciar que se va a duplicar el número de cruceros y de nuevos vuelos de Canadá a Mazatlán. Estos anuncios que está haciendo la autoridad significa que hay confianza en venir a Mazatlán y la percepción de seguridad, permite que vengan más turistas y tenemos mayores posibilidades de poder hacer inversiones inmobiliarias en Mazatlán. Porque el turista viene conoce, le gusta, lo disfruta, vive Mazatlán, después quiere invertir y vivir en Mazatlán”.

Oviedo Ramírez encabezó un panel de expertos sobre el futuro de las inversiones en Mazatlán, destacando cómo se pueden unir todas las asociaciones inmobiliarias y cámaras relacionadas con el desarrollo inmobiliario para poder acordar y promover que las inversiones en Mazatlán son seguras.

“Es muy importante porque es un ejemplo de cómo nos podemos unir todas las asociaciones relacionadas con el sector inmobiliario, que desde las asociaciones de desarrolladores, la misma CMIC que está aquí y la Asociación de nosotros, reunidas aquí para poder presentar, no solo el micrositio de inversiones seguras, sino también de cómo nos ponemos de acuerdo para promover la marca Mazatlán y decir que las inversiones en Mazatlán son seguras, que están en un momento adecuado de venir a visitar a Mazatlán y que puedan hacer inversión”.

Resaltó que a nivel nacional Mazatlán tiene buen percepción como destino para viajar e invertir y que a eso vino a hablar bien de las cosas buenas que están sucediendo, desde el tema de la conectividad, el transporte, lo portuario, el aeropuerto, el estadio, la comida, las playas y de todo lo que se está haciendo para que primero vengan a disfrutar y después a invertir, a través de inversiones seguras apoyándose con el micrositio del municipio.

“Actualmente como bien lo dijo nuestro presidente de AMPI Mazatlán, hay 81 desarrollos registrados, que debería haber más, pero están en un proceso de irlos integrando poco a poco. Tenemos 180 desarrollos más, que no sabemos si todos van a cumplir con todo lo legal, pero si se lograra, habría 360 desarrollos en donde pudieran invertir en Mazatlán y todas serían inversiones seguras y creo que eso de ayudar a cuidar de nuestros clientes, eso ayuda a cuidar de nuestros negocios”.

En este panel de expertos, se resaltó que la Asociación de Profesionales Inmobiliarios no sólo reúne a socios, sino a valuadores, brokers hipotecarios, constructores, notarios, abogados, pólizas jurídicas y los que de alguna manera puedan tener incidencia en el tema del sector. En conferencia de prensa, el líder nacional admitió que en cualquier lugar del país los riesgos a que se exponen los inversionistas son los mismos de Mazatlán, como el que los desarrollos no cuenten con permisos oficiales y no presente avances.

“En cualquier lugar del país se debe de revisar que esté bien seguro el desarrollo al cual vas a invertir, que cuente con los permisos y que tenga cierto avance y sea consistente el desarrollador”.

El dirigente nacional de la AMPI comentó que los profesionales inmobiliarios han solicitado al Gobierno federal que además de facilitar los trámites y sean menos costosos y se les reconozca como un canal seguro para las ventas y se promuevan las inversiones locales.

En el caso de los desarrollos que no se han concluido o fantasmas, explicó se debe a la falta de regulación federal sobre las preventas, solo hay una Ley de Protección al Consumidor que solo protege si se hace, por ello AMPI trabaja en diseñar una serie de normatividades.

“Estamos trabajando en AMPI para diseñar una serie de normatividades que permitan regular la preventa y que le den mayor certeza a quienes van a comprar y que podamos corregir todos estos problemas que se han venido dando en Mazatlán”.

Incluyó, el certificado de desarrollos seguros donde se impulsa la mayor certeza jurídica sobre las inversiones, de concientizar que vayan con un profesional inmobiliario y que si van a realizar un desarrollo , que solo hagan lo que el mercado está comprando para no tratar de inventar clientes que no existe con un nivel socioeconómico, no para los clientes que no están llegando actualmente.