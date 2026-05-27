$!Cierre mayo con la visita de 23 mil cruceristas a Mazatlán

Mazatlán cerró mayo con la visita de 23 mil cruceristas. En los primeros cinco meses de 2026 se han sumado 243 mil pasajeros que recorrieron la ciudad y sus poblados.







De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, los excursionistas navieros han generado en el mismo periodo una derrama económica superior a los 399 millones de pesos. De enero a mayo, Mazatlán ha recibido a 69 embarcaciones turísticas; Carnival Panorama cerró mayo y la temporada alta de cruceristas se despide de la ruta que realiza por el Pacífico mexicano.







Los itinerarios que le siguen serán cada vez más reducidos en arribos, como es normal para el puerto debido a que las líneas navieras entran en una etapa de mantenimiento y reparacion de algunas embarcaciones. Sin embargo, para octubre y noviembre que regresan el grueso de las embarcaciones, se sigue buscando que Mazatlán se consolide como uno de los destinos favoritos de la Riviera Mexicana.





En estos primeros cinco meses del año han llegado las principales líneas internacionales, como Norwegian Cruise Line, Carnival, Holland America Line y Princess Cruises. Además de que en abril arribó por primera vez el crucero Brilliant Lady, de la línea Virgin Voyages, que tradicionalmente había concentrado su operación en la costa este de Estados Unidos y que este año inició pruebas de mercado en la costa oeste y el Pacífico mexicano, donde Mazatlán apareció como una escala estratégica para su nueva etapa de expansión.



