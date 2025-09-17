Cimaco, 95 años de celebrar contigo

Un primer lunes de septiembre de hace 95 años, nacieron los cimientos del corporativo CIMACO.

Fue en un pequeño negocio con venta de radios donde se cimentó el origen del reconocido corporativo comercial CIMACO, gracias a la visión de Carlos Isa Marcos y Elías Murra Marcos por el año de 1930 en Torreón, Coahuila.

Época memorable porque fue cuando iniciaba la radiodifusión en México y las transmisiones se hacían por la estación XEW, la voz de la América Latina en México y todo era novedoso.

Alfredo Murra Farrús, director general de Cimaco, rememoró cuando sus abuelos iniciaron el negocio con el nombre de “Laguna Radio Company”, y ocho años más tarde le cambiaron a CIMACO, el acrónimo de Carlos Isa y Marcos.

Posteriormente sumaron nuevos artículos, como llantas y todo lo relacionado a la radio, además de comercio, línea blanca, hasta crecer con más de 60 departamentos con una gran gama de productos a la fecha.

A 95 años de distancia, el grupo de 2 mil 200 colaboradores en 7 sucursales celebró el 1 de septiembre con una misa de misericordia como tradición por las redes sociales, en todas las centrales.

Así que agradeciendo la preferencia de casi un siglo, decidieron premiar a la clientela con un magno sorteo de 7 vehículos y miles de pesos en premios sorpresa.

La dinámica del sorteo del 95 aniversario está dirigida a quienes compren 2 mil 500 pesos en consumo y son acumulables, es decir, un día puedes comprar 2 mil y otro día compras 500 pesos y te ganarás un boleto, explicó.

El sorteo inició en septiembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

En Servicio al Cliente estarán entregando los boletos para ingresar a la rifa de un vehículo Mazda 2, uno por sucursal y son 7 vehículos.

Pero no solo eso, también con esos boletos puedes participar en la dinámica del Maniquí Cimaco que está forrado de boletos, que tiene adheridos con una calca, y el cliente toma una varita para despegar una de las tarjetas premiada, si tienes suerte.

La oportunidad de que salga premiada es una de cada cinco etiquetas, así que crece la posibilidad de ser de los felices afortunados.

La plaza de CIMACO Mazatlán se inauguró en noviembre 2013, dentro del centro comercial La Gran Plaza, pero también en Culiacán en octubre del 2021, ambas plazas con gran importancia por su ubicación geográfica y su clientela con exquisito gusto.

En la página www.cimaco.com se encuentran las promociones de aniversario para quienes gusten consultarlo en tiempo real.

Invitó a la población de Culiacán donde se tiene poco de aperturada la tienda que ojalá lleguen los momentos de paz y dinamismo al igual que a la clientela de Mazatlán y que disfruten de las promociones de aniversario que CIMACO.

“Estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo”, destacó.

Participa en nuestra dinámica especial y sé parte de esta gran fiesta, siguiendo los pasos, diviértete y gana premios increíbles. No te quedes fuera... ¡la celebración es contigo y para ti.

¡Anímate, participa y celebra nuestro aniversario con todo!.