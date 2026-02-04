$!Cimaco celebra su 95 aniversario y entrega automóvil a cliente ganador en Mazatlán

Cimaco Mazatlán celebró su historia y la confianza de sus clientes al premiar a José Arturo Ruiz Anaya con un automóvil Mazda Sedán, como parte de las actividades por el 95 aniversario de la cadena comercial. La tienda departamental realizó un evento en el que se entregó la llave del vehículo nuevo al ganador del boleto foliado con el número 416994. La entrega fue encabezada por Alfredo Murra Farruz, director general de Cimaco; y Gilberto Villalobos, gerente de la sucursal Mazatlán, quienes hicieron formal la premiación ante clientes y personal de la tienda.

Durante el evento, Murra Farruz expresó su agradecimiento. “Estos 95 años son gracias a la preferencia de nuestras familias de clientes. Hoy celebramos esa lealtad entregando estos premios que representan nuestro compromiso con la calidad y la excelencia”, dijo. Una vez más, se destacó que acudir a Cimaco representa experiencias que van más allá de las compras, en un ambiente de cercanía y gratitud hacia su clientela.





Una prueba fue la entrega formal del automóvil al feliz ganador del sorteo de aniversario, que reafirmó el mensaje de que los sueños pueden hacerse realidad. A 95 años de su fundación y de un crecimiento ininterrumpido, la reconocida empresa departamental y de servicios hizo afortunado a uno de sus miles de clientes, al otorgar el premio principal del sorteo de aniversario en Cimaco Gran Plaza Mazatlán. Para garantizar la transparencia del proceso, el sorteo contó con la presencia de un inspector de la Secretaría de Gobernación.

En un ambiente de fiesta, Cimaco culminó con éxito las celebraciones de su 95 aniversario mediante la realización del esperado sorteo de siete automóviles Mazda 2 Sedán 2025. El evento se llevó a cabo en el atrio interior de Cimaco en La Gran Plaza Mazatlán y representó el cierre de la dinámica promocional que se desarrolló del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, periodo en el que miles de clientes participaron al obtener un boleto por cada 2 mil 500 pesos de compra en cualquiera de las sucursales. Al igual que esta tienda, la cadena comercial cumplió con la entrega de premios en sus siete sucursales del País, reconociendo la fidelidad de igual número de ganadores de automóviles, además de otras sorpresas, desde finales de 2025 y durante el presente año. Mediante una tómbola, los boletos participantes fueron seleccionados uno a uno durante el magno sorteo de aniversario, realizado el pasado 14 de enero.