$!Cimaco cumple 95 años de satisfacer los deseos de sus clientes

¡Cimaco está de fiesta! Este año, la cadena de tiendas departamentales celebra con orgullo 95 años de tradición y servicio, consolidándose así como uno de los comercios más queridos del norte de México. A la fecha, cuenta con siete tiendas departamentales en seis ciudades, un centro comercial en Torreón (Plaza Cuatro Caminos), un centro de distribución, una página de internet para venta en línea, y un área de gastronomía y alimentos que opera restaurantes, panaderías, tiendas gourmet y comida para llevar.

95 años de historia

Cimaco fue fundada el 1.º de septiembre de 1930 por Carlos Issa Marcos y su sobrino Elías Murra Marcos. Lo que comenzó como Laguna Radio & Co., una pequeña tienda que vendía radios, con el tiempo amplió su gama de productos para integrar Línea Blanca y Refacciones Automotrices.

¿Sabes de dónde proviene el nombre? Al diversificar sus productos, en 1938 Laguna Radio Co. adoptó el nombre de Cimaco, un acrónimo de: Carlos Issa Marcos Company. Es en 1986 cuando Cimaco renovó su concepto y se estableció como La Tienda Departamental de la Comarca Lagunera. El objetivo de Cimaco es que los sueños de las familias que acuden a sus instalaciones se hagan realidad. Por eso siempre se ha adaptado a las necesidades de sus clientes. Y a pesar de los cambios, desde sus inicios mantiene su compromiso de calidad, variedad, y servicio personalizado.

Lo mejor para vivir bien

En una tienda Cimaco encuentras miles de productos de marcas nacionales e internacionales para todos los gustos. Desde ropa, calzado y accesorios, hasta muebles, artículos para el hogar, electrónicos y mucho más. En Moda, ofrece productos de marcas reconocidas como Boss, Clavin Klein, Lacoste, Dior, Tommy Hilfiger, Adidas, Nautica, Chanel, Guess, etc. Por otro lado, para el hogar vende artículos de Sony, Motorola, Nintendo, Samsung, LG, Spring Air, Whirlpool, Mabe, HP, Xbox, entre otros.

Por si fuera poco, sus clientes disfrutan de facilidades de pago con el Crédito Cimaco, que no requiere de comisión alguna para manejarse e incluye promociones exclusivas todo el año. Además, sus cuentahabientes acumulan dinero electrónico que pueden utilizar para futuras compras, en un sistema que recompensa la lealtad. Para tus eventos, cuenta también con servicio de certificados y mesas de regalo, ¡así puedes celebrar con los tuyos!

El arte de la gastronomía

Fue en los años 80 cuando se crearon los cimientos para lo que hoy es el giro de Gastronomía de Cimaco, mismo que en la actualidad oferta diferentes conceptos gastronómicos. Primero llegó Café Cimaco, en 1989, un lugar de tradición en el centro de Torreón en el que se puede disfrutar un variado menú tradicional.

Desde ahí, el crecimiento no se detuvo. Le siguió Gourmet Cimaco, con un menú variado que abarca una gama de sabores internacionales; y Gourmet Delicatessen, una tienda con ultramarinos finos, charcutería, dulcería y vinos del mundo. Otros restaurantes de la empresa son La Terraza (comida internacional y buffets), La Patata (cocina española), El Agave (alta cocina mexicana), Deli (comida casera para llevar), y Victoria’s Pastisseria (panadería mexicana).

En Sinaloa, puedes disfrutar de Gourmet Cimaco en tus sucursales de Mazatlán y Culiacán.

Presencia en seis ciudades

Cimaco se ha expandido para estar en donde sus clientes están. Cuenta con dos tiendas en Torreón, Coahuila: Cimaco Hidalgo y Cimaco Cuatro Caminos. Esta última se encuentra en Plaza Cuatro Caminos, que posee más de 100 mil m2 de construcción y 100 locales comerciales, con Cimaco como su eje principal.

Después se estableció la sucursal Plaza Juárez Mall, en Cd. Juárez. Le siguió Cimaco Patio Saltillo, en Saltillo, y Cimaco Paseo Monclova, en Monclova, Coahuila. La compañía llegó a Sinaloa en 2013 con la tienda Cimaco La Gran Plaza Mazatlán, y continuó su expansión en el estado al establecerse en Culiacán con Cimaco La Ceiba.





Tienda en línea

Como los tiempos cambian, Cimaco cambia también. En 2001, la empresa lanzó la Tienda Virtual de Cimaco, que vende una gran variedad de productos que pueden ser adquiridos desde cualquier parte de la República Mexicana. Es un servicio de primera con entregas veloces y confiables y los más altos estándares de calidad y atención que ya caracterizan a Cimaco.

Este 95 aniversario de Cimaco representa no solo una historia de éxito, también refleja el impacto que ha tenido la empresa en la vida de sus consumidores. Generaciones de familias han crecido con Cimaco, encontrando en sus tiendas un espacio confiable para comprar y compartir momentos especiales en familia. Ellas han sido el pilar de esta larga trayectoria. Por eso, Cimaco las invita a concursar en las dinámicas que ha preparado para celebrar juntos. Por cada $2,500 pesos de compra, los clientes tendrán el derecho a un boleto para participar en el Sorteo 95 Aniversario de Cimaco y en la dinámica del Maniquí Cimaco. Así que, ¡corre a tu tienda más cercana y gana ya! Puedes consultar los términos y condiciones aquí.