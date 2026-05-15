$!Cimaco Mazatlán cautiva con la frescura y el estilo de su Pasarela Primavera-Verano 2026

MAZATLÁN._ En una velada en donde la elegancia y el estilo se entrelazaron, Cimaco Mazatlán presentó con éxito su esperado Desfile de Modas Primavera-Verano 2026, con las tendencias que dominarán la temporada. El evento, realizado en las instalaciones de la tienda en Gran Plaza, lució un escenario mediterráneo con una estética de inspiración griega, con paredes blancas, ventanales azules y vibrantes flores rosas.

La pasarela, coordinada por Mario Go, contó con la conducción de Paco Vazga y fue amenizada por los ritmos de DJ Phoenika. La noche brilló aún más por la participación de personalidades destacadas como Anahí Esparza, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026; Siu Ling Cotero Chío, Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024; y las ganadoras de Rostros Gran Plaza 2025, Edith Orovel y Arlette Lizárraga.

Las modelos lucieron prendas de diseños exclusivos de marcas como Adolfo Domínguez, BOSS, Lacoste, Perry Ellis, Guess, Joseph, Karl Lagerfeld, DKNY, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Penguin, Lob, Levi’s, Mayoral, Barbie, Lola Casademunt, Michael Kors, Foleys, entre otros.

La propuesta de moda para esta temporada se centró en la comodidad y la sofisticación. Los asistentes pudieron apreciar colecciones para Dama, Caballero, Junior e Infantiles, con estilos para todas las edades y ocasiones. Destacaron las telas frescas y texturas naturales en una paleta de colores tierra y tonos neutrales.

Al finalizar el desfile, Cimaco consintió a sus invitados con obsequios sorpresa a través de papeles escondidos bajo sus asientos, lo que le añadió a la experiencia emoción y un ambiente festivo.

Además, se les recordó a los clientes que todas sus compras pueden llevarlos a ganar con la dinámica “Cimaco Renueva tu hogar”. Por cada ticket de 2,000 pesos o más, se puede participar para obtener increíbles premios calculando el número de pelotas en la urna ubicada en el primer piso de la sucursal Mazatlán. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Todos los looks presentados durante la noche ya se encuentran disponibles tanto en la tienda física de Cimaco Mazatlán como en su plataforma en línea cimaco.com.mx .