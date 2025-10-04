$!Cindy Tirado asume la presidencia de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un mensaje enfocado en la unidad, la innovación y el compromiso social, Cindy Yolanda Tirado Raygoza asumió la presidencia de los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán A.C. por el periodo 2025-2026. En un evento celebrado este sábado en el Centro de Convenciones de Mazatlán, dentro del marco del 61 aniversario de esta organización con amplia trayectoria en la promoción económica y comercial de Mazatlán, Tirado Raygoza rindió protesta, acompañada por los integrantes de su nuevo consejo directivo. Ahí, se comprometió a encabezar una etapa de crecimiento y transformación para esta asociación.

Durante su mensaje, la nueva presidenta expresó su emoción y gratitud ante los asistentes, destacando la relevancia de la historia de esta organización y el compromiso de su nuevo equipo para seguir trabajando sobre un vasto legado de liderazgo y colaboración. “En el marco de la historia de 61 años de liderazgo, compromiso y trascendencia en nuestra ciudad y nuestro estado, hoy nos corresponde honrar este legado y proyectarlo con firmeza hacia un futuro. El reto es fortalecer la unión entre socios, impulsar la innovación y consolidar el impacto social que distingue a nuestra asociación”, comentó.

Acompañada por Alejandro Castillo Villela, presidente saliente; y Adán Salazar, presidente nacional de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas, Tirado Raygoza agradeció a todos aquellos que la impulsaron para llegar hasta este momento. Como parte de esta ceremonia, se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del nuevo consejo de administración, así como a los nuevos socios que se incorporaron a la asociación este año. Asimismo, se rindió un homenaje a Amadeo Sánchez, quien fue incorporado al “Salón de la Fama” de esta agrupación por su destacada trayectoria a favor de la promoción de las buenas prácticas empresariales y el desarrollo del gremio, desde 1997.

El evento contó con la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien felicitó al nuevo consejo directivo y destacó el papel histórico que ha desempeñado esta asociación en el crecimiento económico del puerto. “Desde hace más de seis décadas, esta asociación ha sido un motor de crecimiento y de oportunidades para nuestra ciudad. Hoy Mazatlán está creciendo de la mano de mujeres y hombres como ustedes, que entienden este destino no sólo como un punto turístico, sino como una tierra de talento, calidad y grandes oportunidades”, expresó Palacios Domínguez. “Sé lo que significa tocar puertas, buscar oportunidades y convencer con resultados. Y hoy, desde el gobierno municipal, seguimos esa misma lógica: tocar puertas, gestionar y entregar resultados que se reflejan en más empleos, infraestructura y bienestar para nuestra gente”.