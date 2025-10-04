$!Cindy Tirado asume la presidencia de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un mensaje enfocado en la unidad, la innovación y el compromiso social, Cindy Yolanda Tirado Raygoza asumió la presidencia de los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán A.C. por el periodo 2025-2026.
En un evento celebrado este sábado en el Centro de Convenciones de Mazatlán, dentro del marco del 61 aniversario de esta organización con amplia trayectoria en la promoción económica y comercial de Mazatlán, Tirado Raygoza rindió protesta, acompañada por los integrantes de su nuevo consejo directivo.
Ahí, se comprometió a encabezar una etapa de crecimiento y transformación para esta asociación.
Durante su mensaje, la nueva presidenta expresó su emoción y gratitud ante los asistentes, destacando la relevancia de la historia de esta organización y el compromiso de su nuevo equipo para seguir trabajando sobre un vasto legado de liderazgo y colaboración.
“En el marco de la historia de 61 años de liderazgo, compromiso y trascendencia en nuestra ciudad y nuestro estado, hoy nos corresponde honrar este legado y proyectarlo con firmeza hacia un futuro. El reto es fortalecer la unión entre socios, impulsar la innovación y consolidar el impacto social que distingue a nuestra asociación”, comentó.
Acompañada por Alejandro Castillo Villela, presidente saliente; y Adán Salazar, presidente nacional de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas, Tirado Raygoza agradeció a todos aquellos que la impulsaron para llegar hasta este momento.
Como parte de esta ceremonia, se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del nuevo consejo de administración, así como a los nuevos socios que se incorporaron a la asociación este año.
Asimismo, se rindió un homenaje a Amadeo Sánchez, quien fue incorporado al “Salón de la Fama” de esta agrupación por su destacada trayectoria a favor de la promoción de las buenas prácticas empresariales y el desarrollo del gremio, desde 1997.
El evento contó con la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien felicitó al nuevo consejo directivo y destacó el papel histórico que ha desempeñado esta asociación en el crecimiento económico del puerto.
“Desde hace más de seis décadas, esta asociación ha sido un motor de crecimiento y de oportunidades para nuestra ciudad. Hoy Mazatlán está creciendo de la mano de mujeres y hombres como ustedes, que entienden este destino no sólo como un punto turístico, sino como una tierra de talento, calidad y grandes oportunidades”, expresó Palacios Domínguez.
“Sé lo que significa tocar puertas, buscar oportunidades y convencer con resultados. Y hoy, desde el gobierno municipal, seguimos esa misma lógica: tocar puertas, gestionar y entregar resultados que se reflejan en más empleos, infraestructura y bienestar para nuestra gente”.
Por su parte, quien también estuvo presente en el evento fue el Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, quien destacó la contribución del sector empresarial en la consolidación de Mazatlán como destino de inversión y desarrollo.
“Hoy la inversión privada en Sinaloa supera los 114 mil millones de pesos, un crecimiento del 15 por ciento respecto al periodo anterior, y gran parte de ese dinamismo se debe al trabajo conjunto con asociaciones como los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia. Ustedes son parte fundamental del impulso económico que vive nuestro estado”, dijo.
La ceremonia culminó con un llamado por parte de Cindy Tirado Raygoza a la colaboración y el compromiso compartido, reiterando que su administración buscará posicionar a los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán como una asociación de referencia nacional.
“Estoy segura de que este consejo será recordado por su unidad, su compromiso y su capacidad de generar cambios positivos. Por nuestra historia, por nuestro presente y por todo lo que está por venir, juntos construiremos el futuro que Mazatlán merece”, puntualizó.