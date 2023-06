“Es el primer desarrollo que veo que existe en Mazatlán que tiene un puente privado para cruzar una carretera y va llegar de desarrollo, de Veredas a Veredas, es para nosotros, no es para nadie más, no se cuelgue en los hilos nadie, lo vamos a pagar 100 por ciento nosotros y ese es de Veredas”, dijo el director general de Veredas del Mar y del Grupo Trassen, Carlos Álvarez del Castillo.

“Y hoy en día se abrió esa puerta y los inversionistas, me atrevo a decir que de todo México, hoy están en Mazatlán, amigos míos, viene gente de Monterrey, viene gente de la Ciudad de México, vemos hoteles en construcción que no nos esperábamos que hubieran estado en Mazatlán, ya no es el Mazatlán de antes, ya es un Mazatlán que va ser una ciudad importante”, subrayó Álvarez del Castillo, en el evento que también fue encabezado por el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González, entre otros.

“Es una ciudad importante, grande y le vamos a meter en servicios, vamos a crecer en todo y con esa visión nosotros con la experiencia que tenemos de 25 años de hacer desarrollos integrales y es una pausa en desarrollo integral, es un desarrollo que al final de cuentas tienes todo”.

La idea en Veredas es tener escuelas, es tener un Club que se hará en la parte de atrás, se tendrá un centro comercial para que las personas no tengan que salir a comprar artículos para sus primeras necesidades pues al final del día de eso se trata, de que los habitantes lleguen a su casa y tengan todo, que el paseo, va haber una ciclovía, una ciclopista de 4.5 kilómetros, obviamente todo planeado con seguridad, se contará con doble filtro de seguridad para que los habitantes entren a sus casas.