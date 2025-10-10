$!Colocan primera piedra de Bodega Aurrera en Eldorado con inversión de $120 millones

ELDORADO._ Este viernes se puso la primera piedra de la construcción de una la nueva tienda bodega Aurrera Ingenio Eldorado Eldorado, con la que se espera contribuya al desarrollo económico de la región. Con una inversión de 120 millones de pesos, la empresa filial de Walmart de México y Centroamérica prevé crear más de 90 empleos directos, beneficiando de manera directa a las familias de la comunidad.

El subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento de la Secretaría de Economía, José Ángel López Fierro, en el evento protocolario de colocación de primera piedra, resaltó que la llegada de esta inversión refleja la confianza de las empresas en Sinaloa y reafirma el compromiso del Gobierno de Rubén Rocha Moya con la generación de empleos y oportunidades para las familias de todas las regiones del Estado. Asimismo, López Fierro felicitó y agradeció a Walmart de México y Centroamérica por su decisión de invertir en Eldorado, destacando el impacto positivo que esta inversión tendrá en la economía local y en el desarrollo del municipio.

“Es muy grato ver cómo empresas como Walmart México y Centroamérica confían en Sinaloa para continuar su crecimiento. Su presencia y planes de expansión muestran que Sinaloa es un lugar sólido para la inversión y nos motivan a seguir creando condiciones que impulsen más empleo y desarrollo para todos”, expresó. Rodrigo Flores Amezcua, director de Relaciones Institucionales de Walmart de México y Centroamérica, subrayó la confianza de la empresa en el talento de los sinaloenses y en el potencial económico de la región.

“En Sinaloa somos gente trabajadora y echada para adelante, y es un orgullo que la empresa, el año pasado, haya logrado la apertura de 180 nuevas tiendas en la región, de las cuales 151 fueron en México y las demás en Centroamérica, lo que significaba una cifra récord de unidades desde 2013”, señaló. Flores Amezcua añadió que Walmart opera actualmente 3 mil 200 tiendas en México con 200 mil asociados y continúa su expansión, con más de 90 nuevas aperturas programadas para diciembre, incluida la tienda de Eldorado. “En Sinaloa, la empresa inició operaciones en noviembre de 1995 con Sam’s Club Mazatlán y, actualmente, en el Estado se opera con 77 tiendas y clubes, y próximamente con la tienda de Ingenio Eldorado. El compromiso sigue siendo el de ayudar a las familias”, expresó.