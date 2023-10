“Desde entonces Tetakawi no ha dejado de crecer, hoy llegamos a Mazatlán, una ciudad de gran potencial habitada por personas trabajadoras y talentosas que buscan oportunidades para crecer junto a sus familias”.

“Somos expertos en atraer inversión extranjera directa en diversas industrias de manufactura como la aeroespacial, automotriz, médica y electrónica, entre otras y eso vamos a trabajar en Mazatlán”, se expuso en el evento.

Esta empresa dará trabajo a personas calificadas de Mazatlán y el sur de Sinaloa.

Tetakawi surgió en 1986 en Empalme, Sonora, y ahora tiene presencia en Hermosillo, también en Sonora; Saltillo, Coahuila y Querétaro.

Genera más de 18 mil empleos y en Sonora incluye a más de 2 mil trabajadores de la etnia Yaqui.

“Queremos impulsar nuestro entorno con inclusión y apoyo para que todos alcancen la mejor versión de así mismo, esa es nuestra meta en el sur de Sinaloa, estamos seguros que lo vamos a lograr porque sabemos dar resultados”.

En el evento a un costado de la carretera a la Isla de la Piedra, el presidente ejecutivo del Grupo Tetakawi, Luis Felipe Seldner Elías, recordó que en Empalme, Sonora, el lugar de origen de este grupo empresarial brinda 18 mil empleos directos, de los cuales 2 mil 200 son de la etnia Yaqui.

También expresó que una de las cosas que los motivó a instalar en este puerto la Comunidad de Manufactura Tetakawi es su gran belleza natural, pero también su gran diversificación económica que tiene pues cuenta con pesca de primer mundo, agricultura, un puerto de altura, infraestructura carretera que conecta con el Bajío, con las fronteras Este y Oeste de Estados Unidos, todo para tener éxito, sin olvida el turismo que ha sido un gran contribuidor a la derrama económica local, además a 8 kilómetros se tiene el restaurante del Cuchupetas.

“Realmente lo único que le faltaba a Mazatlán es tener al sector de manufactura, pero realmente lo que nos motivó y nos cautivó para venir a Mazatlán fue la gente trabajadora y el gran corazón de la gente de Villa Unión, de Mazatlán, de Concordia”; subrayó Seldner Elías.

“Gobernador, hoy 18 de octubre haremos historia juntos ya que por primera vez habrá manufactura en Villa Unión y no será cualquier proceso, sino que será una empresa que hará partes para industria aeroespacial”.

Dicha industria es Consolidated Precision Productos (CPP) del giro aeroespacial, cuyos clientes en el mundo son Airbus y Boeing, a cuyo evento acudió el presidente de División Titanio y Estructura de CPP, el empresario estadounidense Marc Chcritsman, quien tiene fe a México, a Sinaloa y a Tetakawi.

“Todo esto se ha venido logrando por su liderazgo Gobernador, por la gran disposición que ha tenido su administración y la del municipio de Mazatlán, una de las cosas que detonó el que nosotros pudiéramos estar aquí fue la muestra de confianza al tener usted su primer mes de gestión como Gobernador su visita a Empalme, ahí mostro realmente su interés por traer manifactura a Villa Unión”, expresó Seldner Elías, entre otros puntos.

En tanto que el Gobernador de Sinaloa manifestó que recalcó que esta inversión comienza por arriba con la llegada a la Comunidad de Manufactura Mazatlán con la empresa CPP, del ramo aeroespacial, que es una empresa tractora que va traer la confianza para venir a Mazatlán.

“Tetakawi es un complejo que tiene sus propios clientes, cada empresa que venga instalarse aquí ellos las convocan, ellos les ofertan las condiciones para instalarse y como ya tienen experiencia y lo están haciendo en otros lados, muy cerca en Guaymas y en Empalme, pues tenemos mucha confianza en que van luego a poblarnos aquí”, expresó Rocha Moya.

“Tenemos un convenio como debe ser, con toda responsabilidad de cómo van a ir caminando, pero ojalá agarren un pasito más rápido, por ejemplo, estamos hablando de que de aquí a 10 años pudieran invertir 300 millones de dólares y generar 10 mil empleos, bueno y si las condiciones se dan a lo mejor se acelera y hay cosas mejores y más pronto y estamos pensando nosotros como Gobierno en el largo aliento de las empresas”.

Informó que el Congreso del Estado resolvió muy rápido la donación de las 40 hectáreas donde se instalará Tetakawi en Mazatlán.

“Qué hicimos nosotros, todo el estudio jurídico para ver si era posible entrar en una negociación directa con Tetakawi, me dijeron necesitamos 40 hectáreas y aquí están las 40 hectáreas, nos las ha aprobado el Congreso, y necesitamos firmar un convenio que nos diga a nosotros cómo vamos a ir caminando, cuánto cada año vamos a invertir, esa es una obligación y obvio no cumplen ellos no cumplimos nosotros”, continuó el Gobernador.

“Tenemos cláusulas que señalan la sanción, pero no queremos sancionar a nadie, lo que queremos es que esto evolucione y podamos ya por fin tener manufactura en Sinaloa”.

Correspondió al Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin a los asistentes al evento.