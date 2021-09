$!Comadre, la plataforma digital que surge en Culiacán y que busca sumar esfuerzos entre mujeres emprendedoras

Ser una comunidad de mujeres apoyando y empoderando a emprendedoras, así como fomentar el comercio local todos los días, es parte de los objetivos de Comadres, un grupo de mujeres que nació durante la pandemia con el deseo de salir adelante, emprendiendo desde casa.

Al frente de este grupo está su creadora Julia Monárrez, una joven entusiasta con más de 10 años de experiencia en el rubro de la publicidad, que ante la falta de trabajo, y la necesidad de sobrevivir a una pandemia que cerró puertas, limitando su trabajo, echó mano de su mejor herramienta, las redes sociales.

“Estamos hablando del 2020, inicios de la pandemia, en Culiacán existen grupos de compraventa, mismos a los que yo pertenecía, pero que no me gustaban, porque veía que hacía falta integrar a más mujeres, no solo a las de un sector de la ciudad, o cuatro colonias, porque hay muchas mujeres en la ciudad que todos los días se levantan echándole un chorro de ganas a su emprendimiento”, destacó.

Comadre, explicó Monárrez que Comadre nació como un grupo de compraventa el 8 abril del 2020, a las tres de la mañana en el cuarto de Julia, durante la pandemia, y lleva este título con el fin de crear un vínculo con la comunidad.