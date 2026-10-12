La vida moderna está llena de contradicciones. Se nos dice que seamos ambiciosos, pero también que evitemos el agotamiento. Valoramos la independencia, pero dependemos del trabajo en equipo. Se nos anima a cuestionarlo todo, pero muchos siguen buscando fe y sentido espiritual. Estos no son temas menores. Según el Pew Research Center, el 70% de los estadounidenses afirma que la espiritualidad es importante para ellos, y el 22% se identifica como espiritual pero no religioso. Es evidente que la mayoría de las personas no encaja perfectamente en una sola categoría. La empresaria y profesional del sector no lucrativo Rosa Laura Junco considera que la Biblia es una herramienta útil para lidiar con estas contradicciones. En lugar de ignorar las tensiones de la vida moderna, la sabiduría bíblica puede ayudarnos a enfrentarlas y a encontrar dirección.

¿Pueden coexistir la fe y el escepticismo?

La fe y el escepticismo pueden coexistir, pero solo si el escepticismo significa hacer preguntas honestas en lugar de simplemente rechazar las ideas. La fe ciega puede llevar a errores, pero también el escepticismo de mente cerrada. El objetivo es equilibrar la convicción con la curiosidad. La evidencia cultural es reveladora. Pew encontró que el 81% de los adultos estadounidenses cree que existe algo espiritual más allá del mundo natural, mientras que el 74% cree que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Al mismo tiempo, el 71% reporta experimentar una intensa sensación de asombro ante el universo varias veces al año. Estos resultados no demuestran la teología bíblica; más bien, demuestran que la modernidad científica no ha eliminado el apetito de la humanidad por preguntas que van más allá de lo que se puede medir. Rosa Laura Junco señala que la Biblia no rehúye estas tensiones. Enseña confianza y humildad, logro y paciencia, responsabilidad personal y cuidado hacia los demás. Eclesiastés desafía específicamente las respuestas simples, Proverbios valora el buen juicio, y el Nuevo Testamento exige tanto integridad privada como servicio a los demás. La Biblia está familiarizada con la complejidad.

La religión puede empeorar las contradicciones

Las objeciones más contundentes merecen respeto. Ciertos críticos argumentan que recurrir a un texto religioso antiguo para resolver dilemas modernos puede sustituir el pensamiento crítico por respuestas fijas. Los pasajes bíblicos surgieron de sociedades muy distintas a la nuestra, y interpretarlos requiere un juicio histórico y teológico. Además, la creencia religiosa en sí misma puede generar tensión cuando las doctrinas heredadas chocan con la evidencia científica, con las normas sociales cambiantes o con la experiencia personal. Desde esta perspectiva, la coherencia se logra mejor a través de la razón, la evidencia y la ética secular que a través de la Biblia.

¿Es demasiado rígido un marco bíblico?

La crítica de que la Biblia es demasiado rígida plantea una preocupación real, pero confunde el uso del texto con los valores de la Biblia en sí. La Biblia no es una lista de verificación para cada problema moderno, y usarla de esa manera simplifica en exceso su mensaje. Rosa Laura Junco sugiere que la Biblia nos ofrece principios perdurables que nos ayudan a sopesar nuestras decisiones. La ambición no es un rasgo negativo, pero debe medirse frente a la humildad, la paciencia, la honestidad y el servicio. La libertad personal también es importante, pero no debe anteponerse a nuestra responsabilidad hacia los demás. Las actitudes modernas, en sí mismas, son menos binarias de lo que sugieren los estereotipos. Pew encontró que cerca de nueve de cada diez adultos estadounidenses creen en Dios o en otro poder superior, incluyendo un 34% que rechaza la concepción bíblica de Dios pero que, sin embargo, cree en otro poder superior o fuerza espiritual. Ese panorama complejo respalda una conversación más rica que la de “fe contra razón”. Las personas suelen combinar la duda, la creencia, la experiencia y la evidencia.

Disciplinas para vivir con la complejidad

El enfoque de Rosa Laura Junco ofrece una manera práctica de mantener la ambición, la fe y la responsabilidad. En lugar de ver la ambición y la paciencia como opuestas, su visión nos ayuda a decidir cuándo se necesita cada una y qué límites deben guiarnos. La sabiduría bíblica actúa como guía para las decisiones difíciles, no como un atajo hacia soluciones simples. Las convicciones firmes pueden ir de la mano de la humildad. Podemos respetar la Biblia y, al mismo tiempo, poner a prueba su significado con hechos y razón. Estar abiertos a las preguntas difíciles puede fortalecer la fe. Esta forma de pensar también cambia la manera en que definimos el éxito. Conecta el logro personal con nuestro deber hacia los demás. La cultura moderna valora el esfuerzo individual, pero la Biblia nos recuerda cuidar a nuestro prójimo y a quienes lo necesitan. La verdadera pregunta no es solo qué logramos, sino quién se beneficia de nuestro éxito.

¿Y si la contradicción forma parte de una vida coherente?

No necesitamos resolver todas nuestras contradicciones. Algunas tensiones son parte de la vida. Necesitamos tanta ambición como paciencia, independencia y trabajo en equipo, confianza y humildad, y preguntas y convicciones para prosperar. Rosa Laura Junco cree que la sabiduría bíblica es más útil cuando nos guía a sopesar nuestros valores, no cuando intenta hacer que la vida parezca más simple de lo que es. Esta diferencia es importante. Una vida bien vivida no está libre de tensión, pero sí está guiada por principios sólidos en lugar de por impulsos. La verdadera pregunta no es si la vida moderna tiene contradicciones, sino si contamos con un marco lo suficientemente sabio para manejarlas y mantener el rumbo.

Sobre Rosa Laura Junco