Cómo calcular tu capacidad de pago antes de solicitar préstamos en línea

Los préstamos en línea pueden ser una alternativa para quienes buscan acceder a financiamiento sin modificar por completo su rutina financiera. Sin embargo, antes de asumir cualquier compromiso, es importante conocer cuánto dinero puedes destinar al pago de una deuda sin poner en riesgo otros gastos. Calcular tu capacidad de pago permite tomar una decisión más ordenada y elegir un monto que se ajuste a tu situación económica actual.

¿Qué significa tener capacidad de pago?

La capacidad de pago es la cantidad de dinero que queda disponible después de cubrir los gastos habituales. No se trata simplemente de saber cuánto ganas al mes, sino de analizar qué parte de tus ingresos realmente puede destinarse a una obligación financiera.

Para obtener una primera referencia, puedes comenzar con una operación sencilla: sumar tus ingresos mensuales y restar los gastos necesarios para mantener tu hogar y cubrir tus compromisos actuales. El resultado representa el dinero disponible que tienes para asumir nuevas obligaciones.

Considera todos tus ingresos

El primer paso consiste en identificar cuánto dinero recibes de manera habitual. Puedes incluir salario, ingresos por actividades independientes, comisiones u otras entradas que sean relativamente constantes.

Si tus ingresos cambian de un mes a otro, conviene utilizar una cifra conservadora. Tomar como referencia un periodo en el que recibiste más dinero podría generar una expectativa poco realista sobre lo que puedes pagar posteriormente.

Haz una lista completa de tus gastos

Después, registra tus gastos mensuales. Incluye conceptos como vivienda, alimentación, transporte, servicios, educación, entretenimiento y pagos de otras deudas. También es conveniente contemplar aquellos gastos que no ocurren todos los meses, como reparaciones, seguros o determinadas compras.

Este ejercicio ayuda a detectar cuánto dinero sale realmente de tu bolsillo y evita calcular la capacidad de pago únicamente con base en los gastos más evidentes.