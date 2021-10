Cómo distribuir una cocina para que sea práctica y funcional

En “L”, en “U”, lineales, con península, con isla... A la hora de diseñar una cocina, conocer los diferentes tipos de distribución de los elementos ayuda a sacarle el mayor rendimiento posible. Estas son las claves para que el resultado sea satisfactorio

Distribuir una cocina no tiene por qué convertirse en algo complicado, ya que prácticamente todo el mundo tiene las mismas necesidades en este espacio del hogar y los electrodomésticos que se usan son comunes a todas ellas. No obstante, una mala distribución hace que estas no sean funcionales y, por este mismo motivo, se deben conocer los aspectos esenciales a tener en cuenta.