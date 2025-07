Cómo Internet ha cambiado las citas y las relaciones

De los anuncios en los periódicos a la inteligencia artificial: la evolución de las relaciones románticas

Hace unos 30 años, la gente se conocía sobre todo a través de amigos, en el trabajo, en centros de enseñanza o por casualidad: en el transporte público, en cafeterías o en fiestas. Todo cambió en 1995, cuando apareció el primer sitio serio de citas, Match.com, que introdujo una idea revolucionaria para la época: crear una base de datos de parejas potenciales y dar acceso a ella a todos los corazones solteros. Match.com se hizo muy popular porque la gente tenía la oportunidad de conocer a decenas de parejas potenciales sin salir de casa. Todo lo que se necesitaba era rellenar un perfil y subir fotos.

La década de 2000 se convirtió en el apogeo de los sitios de citas. Servicios como eHarmony y OkCupid ganaron popularidad al ofrecer algoritmos de emparejamiento más sofisticados basados en la compatibilidad psicológica. Pero la verdadera revolución se produjo en 2012, cuando el mundo conoció Tinder. Esta aplicación trasladó las citas de las pantallas de los ordenadores a los smartphones, haciendo que el proceso de encontrar pareja fuera lo más sencillo y accesible posible, en cualquier momento y lugar. El principio de funcionamiento de Tinder cambió radicalmente la cultura de las citas. Todo lo que había que hacer era deslizar el perfil de una persona hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que resultaba muy atractivo para quienes buscaban citas rápidas.

Tras Tinder, aparecieron otras aplicaciones:

●Bumble.

●Hinge.

●LovePlanet.

●Badoo.

●Teamo y muchas más.

Las citas no sólo se hicieron accesibles, sino que se convirtieron en una rutina diaria para millones de personas en todo el mundo.

Hoy estamos a las puertas de una nueva era. El campo de las citas se está transformando una vez más gracias a la integración de la inteligencia artificial. La IA ayuda a encontrar las parejas más compatibles basándose en complejos parámetros de compatibilidad. Estos algoritmos analizan no sólo la información proporcionada por el usuario en su perfil, sino también su comportamiento dentro de la app, hábitos y preferencias. Además, algunas aplicaciones ya ofrecen funciones de asistente virtual. Por ejemplo, pueden dar consejos sobre comunicación o ayudar a redactar los primeros mensajes para atraer a la persona que te gusta.

Videochats: cuando los mensajes de texto no son suficientes

Otro hito importante en la transformación de la espera de las citas fue el surgimiento de los videochats aleatorios. Mientras la comunicación en línea se limitaba a los mensajes de texto y a las fotos, hoy en día puedes ver y escuchar a tu compañero de chat en vivo.

Los primeros chats aleatorios populares, como Omegle y Chatroulette, aparecieron a finales de la década de 2000. Sin embargo, su funcionalidad era bastante primitiva y su público no siempre se centraba específicamente en las citas románticas. Los chats aleatorios alcanzaron su mayor popularidad durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando el mundo entero estaba en cuarentena. La gente, privada de la oportunidad de conocerse en persona, utilizó ampliamente estas plataformas para tener citas y comunicarse. Durante el periodo de la pandemia, el número de usuarios de videochats se multiplicó.

La principal ventaja de estas plataformas es que se puede evaluar no sólo el aspecto de una persona, sino también su forma de hablar, su sentido del humor y sus reacciones. En otras palabras, todo lo que no se puede transmitir a través de mensajes de texto. Esto ha influido positivamente en el desarrollo de las relaciones. Después de verse en un chat por webcam, el primer encuentro en persona ya no parece un salto a lo desconocido. Al fin y al cabo, ya has visto y oído a la persona y estás familiarizado con ella.