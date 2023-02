MAZATLÁN._ Ser empresaria o empresario no es fácil, tiene sus dificultades, pero la honestidad, responsabilidad y compromiso son valores que reditúan tarde o temprano, manifestaron participantes en el panel Éxitos y Adversidades organizado por Mujeres Empresarias de la Canaco Servytur Mazatlán. “Si me preguntan sí fue fácil les debo decir que no, que no fue fácil, que muchas ocasiones tuve miedo, que muchas ocasiones quise tirar la toalla en ese camino, que muchas ocasiones no entendía por qué las cosas sucedían, en alguna ocasión alguien me dijo es que tú ves el mundo de color de rosa y los negocios no funcionan así”, expresó Verónica Judith Estrada, directora general de Paquetería y Mensajería en Movimiento.

“Digo no es que vea al mundo de color de rosa, pero lo que sí creo que podemos marcar la diferencia haciendo negocios de una manera más honesta, más responsable y eso pareciera que es imposible, pero no lo es, a mí lo que me ha enseñado estos años como empresaria es que la honestidad, la responsabilidad y el compromiso son valores que reditúan tarde o temprano”.

En el evento realizado la tarde noche de este jueves en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán añadió que esos son valores que hacen que una empresa perdure pasadas las generaciones o pasados los años porque estás fundamentando de una manera muy sólida, lo cual es el objetivo o propósito de esa empresa y así es como empieza su carrera profesional y empresarial en PMM que es una empresa familia donde comenzó a ir a laborar desde la preparatoria en vacaciones y estudió Administración de Empresas.

Por su parte Perla Janeth Félix de Tostaditas Blancas recordó, que desde los 11 y los 12 años la invitó a su hermano y a ella a ir a la empresa a trabajar en la caja, acomodando productos, apoyando a los trabajadores que ya estaban ahí en los sábados y ya en la preparatoria iban todas las tardes y se fueron diversificando en las tareas. “Yo con la declaración de las rentas, enfoque hacia los clientes y mi hermano más a la parte operativa con los carros, la parte de la maquinaria y fue como fuimos creciendo con mi papá al frente y así como fue creciendo la empresa fuimos poniendo cada vez más sucursales en Culiacán, el Tepic, Guasave, los Mochis y nos fuimos hasta Obregón y después en Durango”, continuó Félix.

“Igual como dice mi amiga Vero, si me preguntan si es fácil, no, no es fácil, tienes que estar luchando día a día, enfrentándote con mucha adversidad, con tú cómo me vas a venir a decir a mí cómo lo tengo qué hacer, mucho tipo de cosas y muchas trabas que se van presentando, pero la constancia, la perseverancia, el seguir, el que no te detengan esa es la clave de cómo van fluyendo cada vez mejor las cosas”. Por su parte el propietario del Restaurante El Mesón de los Laureano, ubicado en la Sindicatura de El Quelite, Marcos Osuna, recordó que para él su niñez fue difícil, no pudo ir a la escuela porque no tenía dinero y no conocía Mazatlán a donde nada más lo traían cada año a comprar ropa.

“Me dio por irme a estudiar a Guadalajara la Secundaria y ya me puse a trabajar allá, en la Secundaria me querían mucho los directores y me dijeron que me metiera inglés y me iban a dar chance de dar clases en el turno vespertino, porque en el matutito ya estaban ellos”, continuó Osuna. Después estudió la Preparatoria y la Carrera de Medicina, pero por atender a su mamá que estaba enferma se regresó a El Quelite donde empezó a ver que llegaban turistas y pensó en cómo atenderlos.