MAZATLÁN._ Al compartir sus experiencias de éxito en sus diferentes ámbitos al participar en el panel “Mujer, vístete de poder y conquista”, recomendaron a los asistentes a superar las barreras y si pueden compartir sus logros con alguien es mejor, es más bonito.

”Si uno quiere olas en su playa, tiene que comenzar a menear el agua y gracias a eso poco a poco comencé a pisar escenarios nacionales e internacionales, con ese orgullo de decir que nunca he tocado puertas, siempre me han buscado a mí”, dijo la sexóloga y directora de ArteEros, Eugenia Flores, quien ha participado en programas de televisión como Miembros al Aire y en emisiones del conocido conductor Marco Antonio Regil..

”Creo yo que siempre que se te presente un obstáculo no te victimices, piensa que quizá eso fue lo mejor, para qué, para sacar tu garra, para pensar por qué no se dio, este mal sueño que yo quería no se dio, pero seguramente viene algo más grande para ti y eso seguramente depende de ti, entonces esa grandeza vive en tu interior, los obstáculos para eso sirven y los pallados para eso sirven y los traidores para eso sirven y los explotadores para eso sirven”.

En el evento organizado por la Comisión de Mujeres de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, la primera presidenta de este organismo empresarial en sus cerca de 140 años de existencia, Francisca de los Ángeles Cazares Ovillemos, dijo que en la vida normalmente las grandes barreras son las que una persona misma se pone.

”Y cuando decidí ya no poner barreras me di cuenta de lo grande y de lo importante del trabajo que puedo hacer y ayudar y ser ejemplo para otras mujeres que sienten lo mismo que yo que primero los hijos, que primero mi mamá, que primero mi marido, pero como dicen en los aviones: cuando haya una despresurización primero se tiene que poner usted la mascarilla, porque si usted no está bien no puede ayudar a nadie, entonces me di cuenta que lo más importante soy yo, que si yo estoy bien mi entorno está bien y dejé de ponerme obstáculos, dejé de poner barreras y me di cuenta que el camino está muy amplio y que se pueden lograr las cosas cuando se quieren y se hacen con pasión”.

En tanto que la consejera de la Canaco y ex presidenta de Jóvenes Canaco, Yunini García, enfatizó que eligió una carrera difícil y se le debe poner atención y estar conscientes de la importancia y los beneficios que puede traer una buena imagen, pues todo tipo de conductas aportan a la seriedad que se le da al trabajo. Entre otros puntos, Francis Cázarez manifestó que las mujeres dejaron de ser princesas, que no necesitan que venga el príncipe y las rescate, pueden valerse por sí mismas porque son fuertes, valientes y poderosas, que no les quiten eso de la mente porque cuando la mayoría de las presentes veían películas en su niñez normalmente venía la princesa esperando a que llegara el príncipe y la rescatara y se terminaba el cuento diciendo que se casaron y vivieron felices por siempre.