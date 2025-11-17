Con apertura de vuelos de EU, repuntará pasaje a destinos como Mazatlán: Agencias

Con la apertura de vuelos de EU, repuntará el pasaje a destinos mexicanos como Mazatlán, estimó Gilberto Jiménez, integrante de la Asociación de Agencias de Viajes de Sinaloa.

Dijo que los vuelos nacionales e internacionales están operando con buena capacidad lo que refleja buenos augurios para la temporada invernal.

“El cierre del año va a ser bueno, la gente quiere salir. No hay confianza en ciertos lugares de lo que ocurre en Estados Unidos y localmente”.

A no ser por la crisis que generó Donald Trump en la aviación por el cierre de administración, el agente de viajes de Mazatlán se mostró optimista, a pesar de que hay pocas conexiones diarias.

“Tenemos muy poquitos vuelos, por ejemplo, Alaska vuela dos o tres veces a la semana, American vuela diaria por vía New York, Phoenix o Dallas pero vienen llenos”.

Mientras que de las frecuencias nacionales, la diferencia está en el servicio en la demanda como Aeroméxico es la más cara pero es mejor a diferencia de Volaris.

Mazatlán actualmente cuenta con 124 frecuencias aéreas con una capacidad de 115 asientos y que vienen al 94, 95 y 98 por ciento las cabinas promediando 14 mil vuelos disponibles para abastecer del mercado internacional la temporada de invierno de octubre a abril de 2026.

El agente de viajes, que opera desde Mazatlán junto a 40 agencias de todo Sinaloa, admitió que Mazatlán cuenta con el aeropuerto más caro por sus vuelos internacionales, destacando que vienen casi llenos en la actual temporada alta.

“Anoche, Trump ya abrió las puertas a muchas líneas de ellos para que bajen a la ciudad de México lo que representa que va a venir mucho más pasaje”.

Además de que está el compromiso con México y Canadá con el mundial de futbol y por lo mismo, desde el domingo, ya regresó la operatividad de la aviación.

En su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aerolíneas mexicanas aceptaron “ceder” sus espacios a sus pares estadunidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a fin de resolver la determinación de Washington de cancelar 13 rutas aéreas entre las dos naciones y cesó de manera provisional los vuelos de pasajeros y carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.