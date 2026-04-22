$!Con Casa Ley, cuidarte nunca fue tan barato

Casa Ley es el mejor aliado para cuidarte a ti y a tu bolsillo. Porque verte y sentirte bien no tiene por qué salir caro, acude a tu sucursal favorita y llévate los productos de cuidado personal al mejor precio del mercado. Desde jabón a desodorantes, ¡aprovecha los precios bajos! Casa Ley es reconocida por ser el supermercado líder en el norte de México. Siempre ofrece una gran variedad de productos a los mejores precios. En este mes de abril, no dejes de visitarla y descubre sus irresistibles promociones.

Cabello brillante y sedoso

Revitaliza tu cabello con los Shampoos para todo tipo de cabello que Casa Ley ofrece. Ya sea que necesites protegerte de la caída de pelo, fortalecer las raíces o reparar las puntas abiertas, explora la amplia selección que Ley tiene disponible para ti.

Renueva tu cuidado personal con las mejores marcas en Acondicionadores. Los encuentras para cabello lacio, rizado o encrespado, para nutrir, hidratar y reforzar. Con sus fórmulas completas y multivitaminas, son ideales para aliviar el cabello seco o maltratado. También te puedes llevar una Crema para Peinar. Te ayudan a controlar el frizz, sellar las cutículas y darle más fuerza a tu melena. ¡Dile adiós a los nudos!

En Ley , cuidas tu cabello con precios que hacen la diferencia.

Boca limpia y fresca

Ya sea que elijas Colgate, Oral B o Sensodyner para resguardar tu limpieza bucal, en Casa Ley los ahorros se notan desde la primera compra. Con Ley te puedes llevar todo tipo de Cepillos de Dientes. Desde suaves a eléctricos y con tecnología de movimiento, llévate tu color favorito de acuerdo con lo que necesites.

Luce una sonrisa saludable con las opciones de Pasta de Dientes de Casa Ley . Con ellas podrás remover las manchas superficiales de tus dientes sin dañar el esmalte, detener las caries y blanquear tu dentadura. Remueve los restos de comida entre los dientes de lugares que el cepillo dental no puede alcanzar con los Hilos Dentales de Ley. ¡Te sorprenderás con sus precios! Para prevenir caries, fortalecer el esmalte y reducir la formación de sarro no hay nada mejor que un buen Enjuague Bucal. Llévate el tuyo y complementa tu higiene diaria.

Lo mejor es que en Ley encuentras opciones para toda la familia. Los más pequeños podrán lavarse los dientes y divertirse con sus personajes favoritos con los diferentes diseños de cepillos de dientes y pastas, además de que podrán disfrutar de ricos sabores con los enjuagues bucales infantiles.

Piel suave e impecable

Mantén la limpieza diaria con los Jabones de Casa Ley, que eliminan las bacterias y también cuidan tu piel. Si necesitas neutros o con aromas florales, entre sus pasillos puedes descubrir la mejor opción para ti.

Para mantener tu piel suave e hidratada, las Cremas de marcas dermatológicas especializadas que hay en Ley son ideales. Humectan tu piel ¡a precios bajos!

Durante esta época de calor, necesitas estar protegido. En Casa Ley puedes comprar Desodorantes de la mejor calidad para combatir el mal olor y permanecer fresco todo el día. En stick, aerosol o roll-on, Ley lo tiene todo. Y no te puedes olvidar del Sol, cuyos rayos dañan tu piel. Arma tu rutina diaria con un buen Protector Solar de las marcas más reconocidas. De SPF 15, 50 y hasta 100, y con textura ligera y rápida absorción, elige aquel que se adapte mejor a tu día a día.