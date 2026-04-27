$!Con cultura, tradición y negocios turísticos inaugura Sinaloa su stand en el Tianguis Turístico México 2026

Exhibiendo una amplia representación de municipios, asociaciones hoteleras, promotores turísticos y expresiones culturales, se inauguró de manera oficial el stand de Sinaloa dentro del Tianguis Turístico México 2026, el cual celebra su edición número 50 en Acapulco, Guerrero.
Fueron la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quienes encabezaron la apertura de este espacio sinaloense, ante la presencia de un gran número de representantes de la industria turística nacional e internacional para realizar el corte oficial del listón.
Sosa Osuna señaló que una de las principales apuestas de la entidad en el Tianguis Turístico es proyectar la diversidad turística de los 20 municipios que conforman a Sinaloa, mostrando no solamente los destinos ya consolidados, sino también comunidades emergentes que comienzan a ganar presencia dentro del sector.
“Estamos muy emocionados y contentos de estar hoy en la inauguración del Tianguis Turístico 2026, en esta edición número 50 en Acapulco. El Tianguis regresa a su casa y nosotros estamos felices de que todo Sinaloa esté aquí representado”, comentó.
“Nuestro trabajo, y el encargo que nos ha hecho el gobernador, es trabajar por los 20 municipios de Sinaloa, dándoles promoción y visibilidad para que el turismo genere bienestar y prosperidad compartida”, añadió.
La titular de la Sectur Sinaloa expresó que para esta edición se convocó a los 20 municipios de Sinaloa, incluyendo los cinco pueblos mágicos y los 12 pueblos señoriales, con el propósito
“Una de las grandes fortalezas de Sinaloa es que además de Mazatlán, que es un destino de sol y playa consolidado a nivel nacional e internacional, también contamos con pueblos mágicos, pueblos señoriales y comunidades con gran vocación turística que hoy estamos visibilizando”, declaró.
En este sentido, señaló la presencia de Mazatlán como uno de los destinos de sol y playa más importantes y consolidados del país, así como la ciudad de Los Mochis, siendo la ‘puerta de entrada’ a las Barrancas del Cobre, además de señalar a Culiacán como un punto estratégico para el turismo gastronómico y de negocios.
Sosa Osuna mencionó que la delegación sinaloense está conformada por más de 40 representantes del sector turísticos, entre ellos, integrantes de cuatro asociaciones hoteleras del estado, además de empresarios, promotores y representantes culturales.
Por otro lado, mencionó que el stand sinaloense destaca por su presencia artística y tradicional, al contar con expresiones culturales de distintas regiones de la entidad, incluyendo presentaciones permanentes de danza folclórica, exhibiciones del juego de Ulama y representaciones tradicionales indígenas de la entidad.
“Traemos representación cultural auténtica de nuestras comunidades, con danza folclórica, Ulama, representantes indígenas y tradiciones de municipios como Escuinapa y Choix, porque queremos mostrar la identidad real de Sinaloa”, dijo.
Sosa Osuna también expresó que la estrategia de promoción que impulsa el estado se mantiene bajo el programa ‘Entre Olas y Barrancas’, que se presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que busca integrar destinos de playa con las experiencias de montaña, naturaleza y cultura del centro y norte del estado.
Asimismo, destacó que la presencia de Sinaloa en el Tianguis Turístico contempla una intensa agenda de negocios con aerolíneas, operadores y plataformas turísticas nacionales e internacionales, adelantando que sostendrá reuniones con empresas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, Expedia y Price Travel, además de concretar encuentros con los principales touroperadores del país.
Además, anunció que por vez primera Sinaloa realizará un ‘Advisory Board’, una reunión estratégica en la que participarán operadores turísticos y representantes del sector privado con el objetivo de fortalecer alianzas y generar nuevas estrategias de promoción para Mazatlán y otros destinos sinaloenses.
“Por primera vez vamos a realizar un Advisory Board a través de Sinaloa, reuniendo a operadores turísticos y al sector público para compartir estrategias y potencializar mucho más lo que estamos haciendo en materia turística”, comentó.
Durante esta ceremonia inaugural, también estuvieron presentes, Anahí Esparza, Reina del Carnaval de Mazatlán, Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales y Guillermo Orrante, Principe Real del Carnaval, quienes formaron parte de la delegación que representó la identidad cultural y festiva del puerto.
Además, acudió el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza, además de empresarios sinaloenses, representantes del sector turístico y la alcaldesa de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, y el alcalde de Sinaloa de Leyva, Rolando Mercado Araujo.
Finalmente, Sosa Osuna destacó que se tienen buenas expectativas para Sinaloa dentro de este Tianguis Turístico, donde se contempla una agenda de reuniones de negocios importantes de la mano de empresarios del sector y asociaciones hoteleras de la entidad.
“Es muy importante mostrar que Sinaloa tiene una enorme diversidad turística, desde Escuinapa hasta Choix, y hoy Sinaloa se está aquí representado con mucho orgullo”, expresó.
“Lo que buscamos es que el turismo llegue también a otras comunidades del estado y que genere desarrollo económico, bienestar social y prosperidad compartida para todas y todos los sinaloenses”, puntualizó.
DATO
Como parte de las actividades de promoción dentro del Tianguis Turístico México 2026, este martes 28 de abril en punto de las 10:00 horas se llevará a cabo la muestra gastronómica y cultural de Sinaloa, donde el estado exhibirá parte de su riqueza culinaria, artística y tradicional ante representantes de la industria turística nacional e internacional.
Durante la jornada se contempla la participación de cocineros, productores, grupos folclóricos y representantes culturales sinaloenses, con el objetivo de fortalecer la proyección del estado como un destino integral que combina gastronomía, identidad y turismo cultural.