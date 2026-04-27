$!Con cultura, tradición y negocios turísticos inaugura Sinaloa su stand en el Tianguis Turístico México 2026

Exhibiendo una amplia representación de municipios, asociaciones hoteleras, promotores turísticos y expresiones culturales, se inauguró de manera oficial el stand de Sinaloa dentro del Tianguis Turístico México 2026, el cual celebra su edición número 50 en Acapulco, Guerrero. Fueron la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quienes encabezaron la apertura de este espacio sinaloense, ante la presencia de un gran número de representantes de la industria turística nacional e internacional para realizar el corte oficial del listón. Sosa Osuna señaló que una de las principales apuestas de la entidad en el Tianguis Turístico es proyectar la diversidad turística de los 20 municipios que conforman a Sinaloa, mostrando no solamente los destinos ya consolidados, sino también comunidades emergentes que comienzan a ganar presencia dentro del sector. “Estamos muy emocionados y contentos de estar hoy en la inauguración del Tianguis Turístico 2026, en esta edición número 50 en Acapulco. El Tianguis regresa a su casa y nosotros estamos felices de que todo Sinaloa esté aquí representado”, comentó. “Nuestro trabajo, y el encargo que nos ha hecho el gobernador, es trabajar por los 20 municipios de Sinaloa, dándoles promoción y visibilidad para que el turismo genere bienestar y prosperidad compartida”, añadió.









La titular de la Sectur Sinaloa expresó que para esta edición se convocó a los 20 municipios de Sinaloa, incluyendo los cinco pueblos mágicos y los 12 pueblos señoriales, con el propósito “Una de las grandes fortalezas de Sinaloa es que además de Mazatlán, que es un destino de sol y playa consolidado a nivel nacional e internacional, también contamos con pueblos mágicos, pueblos señoriales y comunidades con gran vocación turística que hoy estamos visibilizando”, declaró. En este sentido, señaló la presencia de Mazatlán como uno de los destinos de sol y playa más importantes y consolidados del país, así como la ciudad de Los Mochis, siendo la ‘puerta de entrada’ a las Barrancas del Cobre, además de señalar a Culiacán como un punto estratégico para el turismo gastronómico y de negocios. Sosa Osuna mencionó que la delegación sinaloense está conformada por más de 40 representantes del sector turísticos, entre ellos, integrantes de cuatro asociaciones hoteleras del estado, además de empresarios, promotores y representantes culturales.







