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Turismo

Con El Itacate, Sectur federal invita a recorrer México desde la gastronomía en el arranque del Mundial 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró “El Itacate”, un espacio gastronómico que reúne los sabores, tradiciones y riqueza culinaria de las 32 entidades federativas en el marco del Mundial 2026
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/06/2026 16:42
11/06/2026 16:42

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró El Itacate, un espacio que reúne la riqueza gastronómica de las 32 entidades del país y que, en el marco del inicio del Mundial 2026, busca acercar a visitantes nacionales e internacionales a la diversidad cultural, turística y culinaria de México.

A través de un comunicado, la Sectur federal informó que acompañada por el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, y por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, la titular de la Secretaría de Turismo destacó que la gastronomía es uno de los grandes motores del turismo nacional y una de las expresiones más representativas de la identidad mexicana.

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”Esto es México: nuestra alegría, nuestra cultura y nuestra forma de compartir. Recorrer el país desde la gastronomía es también una forma de hacer turismo”, señaló Rodríguez Zamora.

Instalado en Campo Marte y con acceso gratuito, El Itacate ofrece a las y los asistentes una muestra de los sabores tradicionales de todo el país, con platillos representativos de las 32 entidades, desde antojitos y bebidas típicas hasta preparaciones emblemáticas de las distintas regiones.

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Rodríguez Zamora explicó que el nombre de este espacio hace referencia a una de las expresiones más arraigadas de la cultura popular mexicana, ya que el “itacate” representa aquello que se lleva para el camino, una tradición asociada a la convivencia, la hospitalidad y el compartir.

Subrayó que México recibe al mundo mostrando su mayor fortaleza: su gente, su cultura y su gastronomía, reconocida internacionalmente por su diversidad, historia y riqueza de ingredientes.

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Asimismo, invitó a las y los visitantes nacionales y extranjeros a descubrir los sabores de México durante esta celebración internacional, destacando que platillos como los tacos y los moles reflejan la creatividad, diversidad y patrimonio culinario que distinguen al país.

Con esta iniciativa, Sectur fortalece la promoción de la gastronomía como un atractivo turístico estratégico y acerca a millones de visitantes a las tradiciones, sabores y experiencias que hacen de México una potencia turística mundial.

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