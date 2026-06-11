$!Con El Itacate, Sectur federal invita a recorrer México desde la gastronomía en el arranque del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró El Itacate, un espacio que reúne la riqueza gastronómica de las 32 entidades del país y que, en el marco del inicio del Mundial 2026, busca acercar a visitantes nacionales e internacionales a la diversidad cultural, turística y culinaria de México. A través de un comunicado, la Sectur federal informó que acompañada por el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, y por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, la titular de la Secretaría de Turismo destacó que la gastronomía es uno de los grandes motores del turismo nacional y una de las expresiones más representativas de la identidad mexicana.

”Esto es México: nuestra alegría, nuestra cultura y nuestra forma de compartir. Recorrer el país desde la gastronomía es también una forma de hacer turismo”, señaló Rodríguez Zamora. Instalado en Campo Marte y con acceso gratuito, El Itacate ofrece a las y los asistentes una muestra de los sabores tradicionales de todo el país, con platillos representativos de las 32 entidades, desde antojitos y bebidas típicas hasta preparaciones emblemáticas de las distintas regiones.

Rodríguez Zamora explicó que el nombre de este espacio hace referencia a una de las expresiones más arraigadas de la cultura popular mexicana, ya que el “itacate” representa aquello que se lleva para el camino, una tradición asociada a la convivencia, la hospitalidad y el compartir. Subrayó que México recibe al mundo mostrando su mayor fortaleza: su gente, su cultura y su gastronomía, reconocida internacionalmente por su diversidad, historia y riqueza de ingredientes.