$!Con mar de fondo y visión de futuro, reciben de nuevo a los amigos de Mazatlán

MAZATLÁN._ Esta noche se inauguró la 28 edición de Fiesta Amigos Mazatlán, en un escenario frente al mar que combinó espectáculo, hospitalidad y un mensaje claro. "Mazatlán no solo celebra su historia turística, está escribiendo un nuevo capítulo para la industria de reuniones", citó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, tras dar la bienvenida. Se refirió agradecida con los aliados del sector turístico que mantienen vivo el pulso de este destino, y recordando por qué Mazatlán es único.











“El único destino de sol y playa con un centro histórico lleno de cultura, arte y gastronomía”, dijo. En coctel rompehielos de apertura arrancó una experiencia que irá más allá del networking, reconoció Gustavo Contreras periodista de la revista ‘Panorama Turístico’ promotora de la industria de reuniones a nivel nacional.