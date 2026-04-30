Con más de mil millones de pesos en ventas cierra el Tianguis Turístico 2026

ACAPULCO._ Un cierre con más de mil millones de pesos en ventas fue el que dejó el Tianguis Turístico México 2026 que se celebró en Acapulco, Guerrero, cifra que confirma su evolución como el principal foro de negocios turísticos en el País, señaló la Secretaría de Turismo federal.

La Secretaria Josefina Rodríguez Zamora expresó que esta derrama económica de mil 50 millones de pesos, la cual rebasó incluso registros de ediciones recientes, refleja el dinamismo de la industria turística mexicana y su capacidad de crecimiento sostenido.

Rodríguez Zamora detalló que, en comparación con 2024, el incremento en Acapulco superó el 100 por ciento, lo que evidencia la recuperación sólida del sector en esta misma ciudad, y una mayor confianza de los mercados, donde este evento no debe verse solo un escaparate cultural, sino un espacio estratégico de inversión y comercialización.

“Este no es solo un evento de fiesta, color y gastronomía, es un foro económico que aporta más del 8.6 por ciento al Producto Interno Bruto nacional. La venta total superó los mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 137 por ciento respecto a 2024”, comentó.

“Más allá de los datos, lo más importante es el corazón que pusieron los 32 estados, los gobiernos y todo el sector para hacer posible este Tianguis”, agregó.

En este contexto, la titular de Sectur federal comentó que se llevaron a cabo 64 mil citas de negocio entre operadores nacionales e internacionales, superando las expectativas iniciales, resaltando que dichas reuniones son el núcleo del Tianguis, pues permiten concretar acuerdos, alianzas comerciales y estratégicas de promoción que se traducen en flujo turístico hacia distintos destinos del País.

Asimismo, mencionó que uno de los elementos más relevantes de la edición fue el fortalecimiento del turismo comunitario, el cual alcanzó ventas por 140 millones de pesos mediante la comercialización de 530 experiencias provenientes de las 32 entidades federativas.

Dichos resultados, señaló, confirman que el modelo que integra a comunidades, artesanos y prestadores de servicios locales, no solo es viable, sino también competitivo dentro del mercado turístico.

“Hoy es un Tianguis que finaliza, pero que abre las puertas al mundo y, sobre todo, abre las puertas al mundo para hacer visibles a nuestras comunidades y a nuestros pueblos, y eso no tiene precio”, declaró.

“México está de moda, pero hoy lo que realmente está de moda es nuestra gente y el orgullo de ser mexicanos, y eso es lo que estamos promocionando en este Tianguis”, añadió.

Rodríguez Zamora comentó que esta edición marcó un cambio de enfoque al abrir el Tianguis al público en general, permitiendo que las y los mexicanos accedieran directamente a la oferta turística, lo que representa una transformación en la manera de concebir el turismo, al hacerlo más incluyente y cercano a la población.

“Por primera vez finaliza un Tianguis en donde se abre al mundo, pero también al interior de México, y eso es algo que quiero dejar muy puntual”, comentó.

En términos de participación, el evento registró más de 7 mil 400 asistentes, con delegaciones de los 32 estados y presencia internacional de hasta nueve países, consolidando su carácter global.

Además, se le suma un avance significativo en conectividad aérea, con la apertura de 58 nuevas rutas, consideradas como uno de los principales logros de esta edición.

Rodríguez Zamora destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado, así como del impulso a proyectos estratégicos de infraestructura y promoción.

La Secretaria sostuvo que el Tianguis Turístico 2026, además de conmemorar sus 50 años de historia, marca un nuevo rumbo para el sector, con una visión que prioriza la inclusión, innovación y el desarrollo económico, fortaleciendo México con estos resultados su posición como potencia turística mundial y proyectándose con paso firme hacia las oportunidades de próximos años.

“Vamos a seguir innovando, porque el turismo no se detiene y ya estamos trabajando en nuevas áreas de oportunidad rumbo al 2027. Marcamos una historia en estos 50 años del turismo en México, pero sobre todo consolidamos un modelo donde el pueblo es el protagonista”, dijo.

“México está bien, México es fuerte en turismo, y estamos listos para seguir creciendo, así que nos vemos en el 2027”, puntualizó.