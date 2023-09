MAZATLÁN._ Respaldada por más de 36 años de trayectoria de Grupo dportenis, en el 2020 nace la marca dp home, 100 por ciento mazatleca, pero con presencia en todo México, que forma parte del estilo de vida de sus clientes a quienes se les acerca una forma de ir construyendo sus espacios y hogares con muebles innovadores, muy versátiles y de mucha calidad. dp home surge de una innovación, durante la pandemia teníamos la necesidad de crear nuevas fuentes de ingresos y nuevas formas de estar cerca de nuestros clientes, entonces estuvimos buscando que no hubiera una marca líder de muebles para el hogar en México, entonces buscando una nueva forma de darle un mayor acercamiento, estar muy presente con nuestros clientes, buscamos la marca dp home”, dijo el director general del Grupo dportenis, Guillermo Uruchurtu Bustamante. “dp home forma parte del estilo de vida de nuestros clientes, a los cuales les acercamos una forma de ir construyendo sus espacios y sus hogares con unos muebles innovadores, con unos muebles muy versátiles, de mucha calidad, que es lo que respalda el Grupo dportenis, en Grupo dportenis siempre hemos buscado manejar productos de alta calidad y eso es lo que estamos representando ahorita con dp home”. Recordó que la marca inició con muebles que mejoran el funcionamiento dentro del hogar. “Iniciamos con muebles que mejoran el funcionamiento de tus espacios dentro de tu hogar, cómo tener una mejor habitación, una mejor estancia, una mejor cocina, donde pasas la mayor parte de tu tiempo”, continuó. “Entonces fuimos buscando esos materiales, esos estilos y ese diseño único, con el cual puedes ir armando tus espacios poco a poco, no tienes que armar todo, estamos preparados para la gente que va iniciando un hogar nuevo o sale de estudiar fuera o sale a trabajar fuera de su hogar, entonces vas a tener la posibilidad de ir armando tu propio gusto, tu propio espacio a tus gustos, a tus necesidades y eso lo hemos venido complementando con mayores productos”. Precisó que actualmente también se tienen aparatos de aires acondicionados y pantallas de las mejores marcas, se incorporó la marca Samsung al portafolio de dp home, ya que es una marca líder a nivel mundial. Además, se tiene la mejor marca de aires acondicionados en México que es Mirage. También se tiene la mejor calidad de blancos como sábanas y colchas, que permiten sentirse confortables a la hora de descansar. “Tenemos sábanas, colchas que te sientes confortable a la hora de descansar, no nada más durante el día sentirte bien, sino durante la noche, durante el descanso, tenemos una línea de colchones también de la mejor calidad, de la mejor resistencia y todo con garantía, todos nuestros productos siempre son garantizados, son garantía desde los proveedores, desde las marcas”, recalcó Uruchurtu Bustamante. “Entonces la verdad que queremos que nuestros clientes se dediquen a lo que les gusta, a su trabajo, a su profesión, a su estilo de vida y vayan conformando sus espacios a su gusto, no es un mueble de moda, es un mueble atemporal, un mueble que va ir con tu estilo de vida y los vas a ir completando con lo que te haga falta, decoración, toallas”. Ahorita lo más nuevo son toallas de la mejor calidad, del mejor algodón y sobre todo en un empaque único en el que llega el set de toallas directo al hogar.

Es una tienda cien por ciento digital

El director general de dportenis, Guillermo Uruchurtu Bustamante, recordó que la marcha dp home se planeó en el 2020 para Mazatlán, pero salió al mercado digital nacional en el 2021. Agregó que dentro de la pandemia del Covid-19 se vio que una mejor manera de tener una exposición más grande de los productos y cómo los clientes están comprando es una tienda 100 por ciento digital. “Dentro de la pandemia vimos que una mejor manera de tener una exposición más grande de nuestros productos y cómo nuestros clientes están comprando es una tienda 100 por ciento digital, ésto lo compras a través de tu Smartphone, de tu celular, de tu computadora y te llega directamente a tu casa, tu oficina, a donde tú lo requieras”, precisó Uruchurtu Bustamante. “Con eso buscamos tener precios muy accesibles con formas de pago muy diversas, tenemos nuestro sistema propio de dpvale y con nuestra dp card, tenemos también meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito, entonces todo hacemos que sea fácil de adquirir, o sea, que no tengas que hacer un esfuerzo grande si tienes una urgencia, si tienes un cambio de domicilio, si vas iniciando como estudiante pues puedes ir adquiriendo todos estos productos de la mejor manera” Precisó que todo se maneja con paqueterías de primer nivel; DHL, Paquete Express, PMM, todo va con garantía, hasta que el cliente lo reciba con entera satisfacción, se queda con el producto y hasta después de ello empieza a pagar. “Todo esto tiene la garantía del grupo empresarial con más de 36 años, Grupo dportenis, con presencia en más de 40 ciudades en México, entonces estamos dando este nuevo enfoque para todo este cliente que necesita seguirse actualizando, seguir sintiéndose bien”, continuó. “Ahorita prácticamente ya hay muebles en casas de muchos de nuestros clientes que tienen ya más de dos años (adquiriéndolos), no hemos tenido ninguna devolución, todo tiene garantía, pero realmente la satisfacción de nuestros clientes es lo que nos llena, todo lo que nosotros realizamos es por nuestra pasión por el cliente que nos destaca como Grupo dportenis, entonces esta nueva marca es un nuevo estilo de mejorar tu hogar, pues es a través de dp home con toda la dp de dportenis, ahí viene claramente que tiene la garantía a la que están nuestros clientes acostumbrados y siempre con facilidades de pago”. La marca se distribuye en las 44 ciudades donde opera dportenis, pero con presencia a través de Ecommerce a nivel nacional. “Entregamos a cualquier lugar de México, la garantía es igual y obviamente con un enfoque más preciso en todas nuestras ciudades donde participamos con nuestros sistemas de crédito tanto dpvale como dpcard”, dijo Uruchurtu Bustamante. Enfatizó que así como los clientes de dportenis pueden adquirir tenis o ropa deportiva con vales, ahora pueden adquirir muebles. “Y esto fue también algo que nos motivó: cómo le generamos más oportunidades a nuestra red de distribuidoras del vale, ellas siempre nos han solicitado (dicho) que están muy contentas con el servicio que tienen, pero siempre queremos seguir innovando, queremos seguir mejorando nuestra calidad de vida, entonces nos pedían nuevos productos”, informó. “Seguimos mejorando productos en tiendas dportenis y dpstreet, pero adicionamos ésto y también ahorita lo complementamos con nuestro otro negocio que es redphone, tenemos una línea telefónica, somos un operador móvil virtual, el cual también apoyamos para que todo mundo se mantenga comunicado”. El director general de dportenis expuso que los muebles que se manejan a través de la marca dp home son de calidad de exportación, todos los materiales son importados, son ensamblados en México y directamente de la fábrica se va al consumidor. Se tiene una calidad superior a precios de mercado, donde las bisagras no se despegan y los productos no son de aserrín, sino aglomerado de madera de alta resistencia. “Entonces la calidad de cada uno de los materiales es primordial, por ejemplo la pintura electrostática no es la que se usa normalmente en el mercado donde vemos estos muebles, la alcanzamos a ver en mueblerías de mucho prestigio donde el precio es muy elevado por tener esa exhibición, ese contacto físico nosotros se lo retribuimos al cliente a través de un precio muy accesible, con facilidades de pagos siempre. Siempre tenemos meses sin intereses y lo que les reiteramos: siempre van a ser productos aspiracionales con mucha calidad”, recalcó Uruchurtu Bustamante. Reiteró que además de la marca Mirage en aires acondicionados, también se maneja la marca Samsung, líder global en pantallas de televisión, las demás son marcas hechas para dp home que tienen el respaldo de la empresa para tener el mejor algodón, la mejor resistencia, la mejor comodidad. “Al momento que tú recibes un mueble en tu casa también buscamos que sea muy sencillo de armar, un requisito de todos nuestros muebles (es que) se arman con dos personas, en menos de media hora tú ya tienes tu mueble puesto en tu casa”, dio a conocer. Recalcó que son muchos los requisitos para que un mueble entre dentro de los productos de la marca dp home: la fácil transportación, la durabilidad, la comodidad y una marca de prestigio. Se tienen muebles para la recámara, para la estancia, para la cocina, se están incorporando las mesas y sillas para ofrecer comedores, se tiene decoración, entonces cada vez que alguna persona entra a la página de dphome.mx siempre va estar encontrando nuevos productos, nuevos colores, mejora. “Es algo que también como Grupo nos caracteriza, el valor de la innovación, siempre vas a ver algo nuevo, algo que te puede servir para lo que estés buscando”, continuó el director general de dportenis.

Con calidad y garantía

Guillermo Uruchurtu Bustamante también dio a conocer que siempre hay la solicitud de ver los muebles físicamente, pero cuando se le explica al cliente la calidad, la garantía y sobre todo que dp home ya tiene dos años en el mercado con venta digital y dicen que algún amigo o familiar tienen algún mueble que les gustó y lo quieren replicar, aceptan hacer la compra en línea. “Eso es lo que manejamos, para poder mantener la calidad a estos costos tiene que ser una venta digital, no podemos tener un gasto completo de exhibición, de tener rentas y todo eso, eso es lo que nosotros preferimos, invertirlo en la calidad y tienen el compromiso de que si no les gustara lo pueden regresar y por cualquier eventualidad, la garantía es muy amplia, si llegaran a tener problemas de que no me gustó, o que el colchón no fue cómodo tienen la plena garantía de que lo pueden devolver”, reiteró en entrevista en las oficinas corporativas de Grupo dportenis, en este puerto.

Con sello de garantía

“En México como en el mundo, cada vez la venta digital viene creciendo, entonces nosotros estamos apalancados en ese crecimiento de la gente y cuando la gente reconoce que es una empresa del Grupo dportenis pues la verdad que también le da un sello de garantía para decir que siempre se han usado productos de mucha calidad, de marcas líderes, no van a ver ninguna marca de esas que a veces compran un mueble y al momento de armarlos se desbarata”. Reiteró que el tema digital está creciendo, hay la resistencia natural de que dp home es una marca nueva, pero cada vez se ve que la gente compra más, también con la incorporación de las marcas líderes es mucho más fácil, pues qué más se le va pedir a una pantalla Samsung o a un aire acondicionado Mirage que se sabe que funcionan y funcionan muy bien. “Y también nos preocupamos por la economía, todos los productos que manejamos ahorita son Inverter y estamos buscando tener siempre el de mayor ahorro porque de nada te va a servir tener un aire acondicionado en tu casa que no lo puedes tener (encender) porque el costo para tenerlo prendido es muy alto”, subrayó. “Tenemos la garantía de todos los centros de servicio a nivel nacional de Mirage y también los de Samsung, entonces es lo que nosotros estamos ofreciendo, productos de calidad, que nuestros clientes realmente disfruten sus hogares, sus espacios y no se estén preocupando por cómo me irá a quedar, si irá a combinar o no, los colores que usamos son muy combinables, son para cualquier tipo de arquitectura o de gustos que tenga la gente, el mismo mueble te puede servir para ir armando conceptos o después de que ya cambiaste lo puedes poner en otra habitación”. Expresó que el mismo mueble que sirve para la televisión sirve para la habitación o para la estancia, el que es una consola sirve también para la oficina, se tienen escritorios muy confortables y sobre todo económicos y de reducción de espacios. “Tenemos escritorios muy confortables y sobre todo ergonómicos y de reducción de espacio, algunos van montados en la pared, los puedes abrir, cuando no los usas los cierras y quedan totalmente pegados a la pared, entonces tienen mucha utilidad, es para vivirlos, no son de decoración, son para vivir tu estilo de vida”, enfatizó el director general de Grupo dportenis.

Tecnología de punta y material de calidad

“Cosas importantes que le pusimos a nuestros muebles fue tecnología, o sea, los cajones que nosotros tenemos se abren completamente, no es como los normales que no los abres porque se te viene (encima), éstos tienen doble seguro, al momento de cerrarlos tienes realmente una tecnología que no te deja que se te azoten, se te cierran completamente los cajones”. Normalmente los compra uno para verlos primero, pero con los nuestros no se necesita, ya que saben que no se azotan, que son prácticos, que los pueden acomodar en diferentes maneras y los pueden combinar con la arquitectura actual, con muebles actuales y con los muebles futuros, no se puede decir ahí se quedaron, ya pasaron de moda, son totalmente atemporales, con materiales de mucha calidad. “Son totalmente atemporales, con materiales de mucha calidad y no nada más lo que ves sino que lo sientes al momento de que te bañas, que haces tu día a día, son toallas cien por ciento algodón, algodón Premium, importado, tenemos las sábanas también categoría hotel, es un nivel de esperos del algodón muy confiable, tiene más de 300 hilos nuestras sábanas”, dijo el director general de dportenis. “Entonces no nada más es que se vean bonitos o que lleguen bien empacados, sino que realmente tengan un uso cuando uno quiere llegar y acostarse en unas sábanas agradables y lo que tenemos que hacer es probarlas, comprarlas y realmente poder comenzar a vivir esta experiencia de no quedarnos con lo que nos encontramos en el súper, lo que vemos así de batalla que nos dura muy poco. Sino que realmente tenga una calidad que es la que se merecen quienes se esfuerzan mucho, que tengan durabilidad, que tengan tecnología, que sean de marcas respetables, no de madera tradicional”. Reiteró que ahora los muebles tienen tecnología de cierre, las pinturas son tecnológicas, no se van a quemar, si ocurre una desgracia no van a ser inflamables. “Tienen muchos detalles que los van viendo y toda la información la encuentran en nuestra página, te metes a Facebook, te metes a dphome.mx y directamente ahí vas a encontrar la descripción completa, le vas a poder dar zoom, vas a poder ver cómo se ve con la arquitectura de tu espacio y lo vas a poder ir acomodando a lo que vas requiriendo, esos son temas tecnológicos enfocados en el estilo de vida de nuestros clientes y de nuestros hogares, entonces es algo un poquito más y ese es el concepto de lo que es dp home”, recalcó Uruchurtu Bustamante. “No es el mueble por sí sólo, sino que es un concepto de vida, es un concepto de disfrutar el esfuerzo que todo mundo hacemos para tener las mejores cosas en nuestros hogares, entonces es un tema muy enfocado a nuestros clientes, no es un tema de decir queremos vender por vender sino realmente decirle a nuestro cliente además de darte un confort con los tenis y ropa deportiva pues también te damos un confort con todo lo que es tu vida dentro de tu hogar, en tu familia”. Para los niños que estudian se tienen varios escritorios para cuando tienen que hacer las tareas o para quienes hacen Home Office. Son muebles fabricados en México con todos los materiales de importación, son muebles de calidad global, para llegar a los hogares de todas las familias mexicanas. “Tenemos un sistema de entrega inmediato con una parte de nuestro catálogo y otro lo entregamos en un máximo de 30 días, tenemos una amplia gama de colores, no es un sólo modelo, todos tienen varias versiones, todas las especificaciones de los muebles pasan por una alta exigente de calidad para poder ser producidos, hay pruebas exhaustivas de cada modelo, cada modelo se prueba al empaque, lleva un empaque perfecto”. Subrayó que los productos llegan a cualquier lugar de México, eso es una ventaja, se tiene el enfoque en 44 ciudades donde opera ahorita Grupo dportenis, pero tienen presencia a nivel nacional y sobre todo se está integrando más tecnología de forma que cada persona pueda armar su propio concepto de espacios dentro de la página dphome.mx .

Fácil forma de pago