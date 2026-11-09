Conectará Air Canada a Mazatlán con Vancouver a partir del 15 de diciembre

Mazatlán contará con una nueva conexión aérea internacional con Vancouver, Canadá, a partir del próximo 15 de diciembre, cuando Air Canada ponga en marcha una ruta directa que operará dos veces por semana durante la temporada invernal.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en el Salón Ejecutivo del Hotel Marriott Mazatlán, con la presencia de Gunther Leudesdorf, director general de Air Canada para México, el Caribe y Centroamérica; Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa; Wendy Hourdouin, cónsul de Canadá en Sinaloa; Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, y representantes de OMA y del Gobierno de Mazatlán.

Durante su intervención, Leudesdorf destacó que esta nueva conexión representa un acontecimiento importante para la compañía, al tratarse de una ruta directa histórica desde Vancouver hacia el puerto sinaloense.

Además, anunció una modificación en la aeronave que cubrirá el trayecto, pues inicialmente se contemplaba un Airbus A220-300, pero finalmente se utilizará un Boeing 737, equipo de mayor capacidad que permitirá incrementar la oferta de asientos.

“Es una novedad que acaba de ser anunciada. Es un avión más grande, con mayor capacidad. Eso son buenas noticias y nos ayuda muchísimo también a traer este mensaje de tener una ruta sostenible”, expresó.

El directivo señaló que Mazatlán mantiene una relación especial con el mercado canadiense, debido a sus playas, gastronomía, cultura y hospitalidad, características que lo convierten en un destino atractivo, particularmente durante el invierno.

Mireya Sosa Osuna informó que la ruta tendrá dos frecuencias semanales, los martes y viernes, y estará vigente del 15 de diciembre al 9 de abril de 2027.

Destacó que Canadá representa un mercado importante para el puerto, donde alrededor de 2 mil ciudadanos de ese país residen en Mazatlán y otros 12 mil llegan y salen durante la temporada internacional de invierno.

Señaló que esta conexión permitirá fortalecer el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos, además de generar oportunidades para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y otros sectores relacionados con la actividad turística.

“Para quienes trabajan en turismo, una conexión aérea representa oportunidades muy concretas, una habitación reservada, una mesa en un restaurante, un recorrido con un guía local y una visita a nuestras comunidades”, manifestó.

También invitó a los sinaloenses a utilizar la nueva ruta para viajar a Vancouver y otros destinos de Canadá, al considerar que el aprovechamiento de la conexión será importante para mantenerla en próximas temporadas.

Carlos Berdegué Sacristán agradeció a Air Canada la confianza depositada en Mazatlán y consideró que el incremento en la capacidad de la aeronave es una señal favorable sobre el comportamiento de las reservaciones.

“Es un endoso muy importante a Mazatlán. Es una gran noticia”, expresó el representante hotelero, quien reiteró la disposición del sector para trabajar de manera coordinada con la aerolínea y contribuir al desarrollo de la ruta.

La nueva conexión forma parte de la estrategia de Air Canada denominada Nuevos Horizontes, enfocada en ampliar su red hacia nuevos mercados y aprovechar Vancouver como punto de conexión hacia el oeste de Canadá, Asia y otros destinos internacionales.