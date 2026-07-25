Confía Canacintra en que México mantendrá liderazgo comercial con EU pese a revisión del T-MEC

MAZATLÁN._ Con una mirada optimista se muestra la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación con respecto al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que el País cuenta con las condiciones para mantenerse como el principal socio comercial de EU, pese a los retos que enfrentan las negociaciones y la política arancelaria impulsada por su gobierno.

El vicepresidente nacional de Canacintra, Sergio Rojas Velarde, expresó que actualmente se desarrolla la tercera y última ronda de negociaciones prevista para este año, en la que se revisan aspectos relacionados con el acero, el aluminio, la industria automotriz y el empleo entre los tres países.

Señaló que el proceso de revisión del acuerdo no concluirá este año, ya que algunos temas, particularmente los relacionados con el medio ambiente, serán abordados durante 2027, detallando que el T-MEC cambiará su esquema de revisión, pues en lugar de mantenerse vigente hasta 2046 sin modificaciones, ahora operará con una vigencia de 10 años, hasta 2036, pero sujeto a renovaciones y revisiones anuales.

“Ahora el tratado va a durar 10 años, es decir, hasta 2036, pero con renovaciones anuales. Eso es lo que se está viendo en estas negociaciones. No todo se va a completar en esta tercera ronda de negociación, el próximo año”, comentó.

“Ahorita se están viendo temas de acero, aluminio, automóviles y empleo entre los tres países”.

El dirigente empresarial afirmó que, pese al escenario internacional, confía en que México conservará su posición como el principal socio comercial de EU, aunque reconoció que las recientes decisiones del Presidente Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a Canadá reflejan que incluso con un tratado comercial vigente pueden establecerse medidas de ese tipo.

“Yo confío en que vamos a seguir siendo el socio comercial número uno, sin embargo, vemos a un Estados Unidos imponiendo aranceles en varios temas a Canadá y no importa que exista un tratado. De eso se tratan las negociaciones, del estira y afloja, y esperamos salir bien librados de esto”, expresó.

Rojas Velarde mencionó que, hasta el momento, no existe ningún anuncio de nuevos aranceles para México, sin embargo, advirtió que uno de los temas que genera mayor preocupación al sector industrial es la cooperación bilateral en materia de seguridad, debido a que podría influir en el desarrollo de las futuras revisiones del acuerdo comercial.

“No se escucha nada sobre nuevos aranceles para México. Sin embargo, tenemos el tema de la cooperación entre los dos países en materia de seguridad y eso es lo que nos preocupa, que esto pueda afectar al tratado”, comentó.

Finalmente, Rojas Velarde explicó que aunque esta es la última mesa de negociación programada para 2026, el T-MEC permanecerá bajo un esquema de revisión permanente, por lo que cada año México, EU y Canadá podrán presentar observaciones, inconformidades o propuestas de ajuste para mantener vigente el acuerdo comercial.

“Esta es la tercera y última mesa de negociación de este año, pero el tratado se renovará cada año. Todos los años se pondrán sobre la mesa las inconsistencias o los temas que a cualquiera de los tres países no le parezca”, puntualizó.