$!Confirman Congreso Internacional Minero con mil asistentes en Mazatlán

El Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 ha sido confirmado y se espera una asistencia de mil personas, así lo confirmó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sinaloa.

La publicación causó enojo en redes en donde piden que prioricen la seguridad, cuando hay todavía cinco de 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

El 67 por ciento de 100 personas dejaron su emoji de molestia en el comunicado que confirma en la página oficial del Congreso Internacional Minero 2026, a desarrollarse del 17 al 19 de marzo próximo en esta ciudad.

Este evento, se sigue promoviendo en el contexto de duelo y desespero de las familias de los 10 trabajadores desparecidos en el residencial habitacional de la empresa Vizsla Silver Company que apenas iniciaba obras para establecer una mina en Concordia, Sinaloa, porque cinco de ellos han sido encontrados en fosas de predios de la comunidad del verde, cerca de donde fueron levantados el 23 de enero, y a un mes y 7 días del hecho, los otros cinco mineros siguen sin saberse su paradero.

