$!Confirman Congreso Internacional Minero con mil asistentes en Mazatlán

El Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 ha sido confirmado y se espera una asistencia de mil personas, así lo confirmó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sinaloa.
La publicación causó enojo en redes en donde piden que prioricen la seguridad, cuando hay todavía cinco de 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.
El 67 por ciento de 100 personas dejaron su emoji de molestia en el comunicado que confirma en la página oficial del Congreso Internacional Minero 2026, a desarrollarse del 17 al 19 de marzo próximo en esta ciudad.
Este evento, se sigue promoviendo en el contexto de duelo y desespero de las familias de los 10 trabajadores desparecidos en el residencial habitacional de la empresa Vizsla Silver Company que apenas iniciaba obras para establecer una mina en Concordia, Sinaloa, porque cinco de ellos han sido encontrados en fosas de predios de la comunidad del verde, cerca de donde fueron levantados el 23 de enero, y a un mes y 7 días del hecho, los otros cinco mineros siguen sin saberse su paradero.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sinaloa (AIMMGM-Sinaloa), recién confirmó la realización del Congreso Internacional Minero en Mazatlán del que esperan más de mil asistentes.
En el comunicado del comité organizador se señala que derivado de los acontecimientos recientes, priorizan la seguridad: “El Distrito Sinaloa de la AIMMGM, reafirma nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los presentes , aspectos que representan nuestra máxima prioridad”.
Y agrega el texto: “Que garantizar un entorno seguro y confiable durante nuestro encuentro, hemos implementado y estaremos llevando a cabo todas las medidas de seguridad, protección y protocolos pertinentes. Estás acciones están diseñadas para proporcionar la tranquilidad necesaria que permita el pleno desarrollo de las actividades”.
La Asociación, también ha expresado su solidaridad a las familias de los mineros desaparecidos y confianza en las autoridades de que actuarán con la máxima diligencia y el compromiso que esta situación, profundamente humana, exige.
Y es que se trata de la tercera edición del encuentro más relevante de la Minería en el Pacífico Mexicano, donde se conectan con proveedores clave y las principales empresas del sector y que está planeado para recibir a mil asistentes, afirmó el director del Centro de Convenciones de Mazatlán del lugar sede, Jorge Alberto Ureña Trujillo.
Uno de los beneficios del encuentro son los proyectos mineros más innovadores y prometedores para invertir en tierras sinaloenses y se generan cuartos noches, consumos, ventas e ingresos para el sector económico local.
Los asistentes de anteriores ediciones buscan ampliar su red con profesionales, directivos y tomadores de decisiones de la industria y que definen el futuro del sector.
Este evento, es respaldado, también por el Clúster Minero de Sinaloa, la Secretaría de Economía de Sinaloa y la Cámara Minera de México.