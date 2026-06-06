Conflicto entre EU e Irán presiona el precio de combustibles y alimentos en México: especialista

CULIACÁN._ Aunque México no participa directamente en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la guerra que ya supera los tres meses de duración comienza a generar efectos en la economía nacional, principalmente en la inflación, los combustibles y el sector agroalimentario, advirtió Citlalic Esperanza Madariaga López.

La académica de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que la integración de México con los mercados internacionales provoca que acontecimientos geopolíticos de gran escala tengan repercusiones en el País.

Señaló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante abril de 2026 el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 145.831 puntos, con un incremento mensual de 0.20 por ciento.

“Con ello, la inflación anual se ubicó en 4.45 por ciento, cifra superior al 3.93 por ciento reportado en el mismo periodo de 2025, lo que refleja una tendencia gradual al alza”, indicó.

La especialista destacó que uno de los sectores más afectados es el agropecuario, cuya variación pasó de 4.13 a 7.98 por ciento. En el caso de frutas y verduras, el comportamiento fue más pronunciado, al pasar de una disminución de 2.45 por ciento a un incremento de 21.43 por ciento.

“Entre los productos que más incidieron en la inflación durante los últimos meses destacan el jitomate, la vivienda, diversas frutas, además del gas doméstico LP, las gasolinas, el transporte urbano, las papas y otros tubérculos”, detalló.

Una de las causas de estas presiones es la relevancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 30 por ciento de los hidrocarburos comercializados a nivel mundial, explicó Madariaga López.

La académica recordó que México importa más de la mitad de la gasolina que consume, por lo que cualquier alteración en los mercados energéticos internacionales repercute en los precios de los combustibles y, en consecuencia, en los costos del transporte.

Añadió que aproximadamente una tercera parte de los fertilizantes agrícolas utilizados en el mundo también transita por esa región, lo que incrementa los costos de producción del sector agroalimentario y termina reflejándose en el precio de los alimentos.

En materia comercial, indicó que alrededor de 8 de cada 10 pesos de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, por lo que una eventual desaceleración económica en Estados Unidos podría traducirse en menores exportaciones y una reducción de ingresos para México.

Señaló que la incertidumbre generada por el conflicto también alimenta la volatilidad cambiaria y se suma a otros factores de tensión económica, como las discusiones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un tema que continuará influyendo en el comportamiento económico de la región durante los próximos meses”, concluyó.