$!Conquistan miradas Escuinapa y Mocorito en el Tianguis Turístico 2026

ACAPULCO._ Una importante participación fue la que dejaron los municipios de Escuinapa y Mocorito durante el Tianguis Turístico México 2026, mostrando la riqueza natural, cultural y gastronómica que los distingue, despertando el interés de visitantes y concretar citas de negocios para fortalecer su promoción. Durante este encuentro, celebrado en Acapulco, Guerrero, representantes de ambos destinos señalaron quedarse con la respuesta positiva del sector turístico nacional e internacional, al presentar una oferta diversificada que apuesta por experiencias auténticas y el turismo comunitario.







El director de Turismo de Escuinapa, José Ignacio Contreras Medina, destacó que el municipio recibió una importante afluencia en su espacio de promoción, donde se concretaron valiosos encuentros con operadores turísticos interesados en sus atractivos. “Nos fue muy bien, recibimos muchas visitas y tuvimos citas de negocios donde promovimos principalmente al municipio de Escuinapa, destacando sus playas y toda la variedad de productos turísticos que ofrecemos, desde turismo de aventura, comunitario y de sol y playa”, declaró.





Contreras Medina mencionó que uno de los principales elementos de identidad que llamó la atención fue la gastronomía local, en especial el taco dorado con camarón seco, además de artesanías tradicionales como la barcina, utilizada históricamente para almacenar camarón, así como el tallado en madera, los huaraches de correa y textiles elaborados por comunidades indígenas. Asimismo, destacó el valor de las experiencias comunitarias que se desarrollan en localidades como El Trébol, donde se conservan tradiciones ancestrales y se ofrecen actividades como limpias espirituales, elaboración de alimentos artesanales y productos derivados de la jamaica, lo que fortalece la oferta turística con un enfoque cultural y vivencial. La directora de Turismo de Mocorito, Diana Guadalupe López Cervantes, mencionó que la participación de este Pueblo Mágico permitió posicionarlo como un destino accesible, con una amplia riqueza histórica y cultural.







“Venimos representando a Mocorito, uno de los cinco Pueblos Mágicos de Sinaloa. Tuvimos mucha visita, y nuestro objetivo principal fue darnos a conocer, mostrando que somos un destino con arquitectura, gastronomía, historia y cultura, con más de 400 años de fundación”, señaló. López Cervantes destacó que los principales atractivos con los que cuenta Mocorito es el chilorio, el cual es un producto con identidad geográfica del municipio, así como festivales tradicionales, rutas comunitarias y experiencias vinculadas a la producción artesanal, como la molienda de caña y la elaboración de productos derivados del cacahuate. “En Mocorito tenemos mucho que conocer y recorrer, donde cada año realizamos actividades como el Festival del Chilorio y la tradicional Fiesta de los Globos, una celebración que seguimos preservando en la región”, dijo.





