“Soulflight fue una experiencia muy hermosa y sanadora para mí. He estado en otras ceremonias de cacao, pero SOULFLIGHT es y fue una de las más poderosas que he experimentado (%. Puedes sentir la profunda conexión de Tim con el espíritu del cacao y cuán suave y amorosamente esta planta llega, sana y nutre nuestros corazones. También siento mucho el espíritu Aya en sus campos de sanación. Combinado con su sanación con sonido, es muy conmovedor para el corazón y profundamente transformador. En Berlín, asistí en SOULFLIGHT & SPIRITUS y la experiencia de cómo se tocaron los corazones de los participantes también fue conmovedora para mí. Hacer SPIRITUS después es la combinación perfecta. El cacao te conecta y te conecta a tierra, y con SPIRITUS, se puede experimentar una sanación y transformación aún más profundas. Uno de los espacios de sanación más poderosos en los que he entrado “ ⁃ Raida.

“El año pasado participé en el Soulflight en Róterdam y me encantaría participar en ambos en La Haya este año. ¡Voy a darlo todo!” - Anouk Essers.

Estos son solo algunos de los elogios que ha recibido el internacionalmente aclamado Tim Morrison por su innovador y transformador trabajo SPIRITUS. Tim Morrison sigue liderando la industria artística multidisciplinaria de la respiración al impactar a miles de personas en Australia. Sus técnicas transformadoras de vida se han vuelto muy demandadas en Europa, lo que lo llevó a realizar una gira exclusiva en el Reino Unido, Alemania, Irlanda y España, lo que resultó en miles de vidas cambiadas para mejor.

Tim Morrison dijo: “La clave es mantener un sentido de apertura y confianza en tu propio viaje. Estas prácticas son profundamente personales y no hay un enfoque único para todos. Déjate guiar por tu respiración, tu intuición y los maestros y experiencias que se crucen en tu camino. Mantente curioso, permanece presente y recuerda que cada paso que das es parte de un desarrollo más grande. La respiración y las prácticas chamánicas son herramientas poderosas para la curación, el autodescubrimiento y la transformación, y pueden potencialmente reconectarte con tu verdadera esencia y la sabiduría más profunda que hay en tu interior”.

Tim Morrison, un conocido músico y sanador australiano, ofrece diez valiosos consejos para mejorar y acelerar la curación física y mental. Con su experiencia en terapia de respiración, sanación corporal y facilitación basada en el trauma, Tim ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo transformador. A través de su práctica de terapia de respiración SPIRITUS + sanación somática, guía a las personas en profundos viajes de autodescubrimiento y sanación. Sigue cosechando apoyo y reconocimiento por su trabajo pionero.

““El año pasado pude asistir a Soulflight en Berlín y fue un encuentro increíblemente profundo con mi corazón, guiado por hermosos sonidos interpretados en vivo por Tim. La ceremonia del cacao al principio me conmovió profundamente y me abrió al viaje. Como facilitadora de trabajo de respiración Spiritus, puedo recomendar de todo corazón que experimentes Soulflight y luego dejes que tu respiración te guíe hacia Spiritus. Es la combinación perfecta”. ⁃ Denise Schurr.

Es fundamental emprender el camino de la autocuración. Tim Morrison enfatiza que la autocuración no es un evento único ni una solución rápida, sino un proceso continuo que exige paciencia, autocompasión y perseverancia. El camino hacia la curación suele estar plagado de obstáculos y contratiempos, pero reconocer que estos son parte del camino puede fomentar la resiliencia. Según Tim, cultivar una mentalidad que considere la curación como un viaje continuo en lugar de un destino puede mejorar significativamente la capacidad de una persona para afrontar los desafíos. Esta perspectiva alienta a las personas a ser amables consigo mismas y a celebrar las pequeñas victorias, fomentando una experiencia de curación más sostenible y positiva.

Identificar la fuente del dolor es otro paso fundamental en el proceso de curación. Tim Morrison aboga por una exploración exhaustiva de los problemas subyacentes que contribuyen al sufrimiento mental o físico. Esto requiere introspección y, a menudo, orientación profesional para descubrir traumas profundamente arraigados o emociones no resueltas. Abordar las causas profundas en lugar de simplemente aliviar los síntomas puede ayudar a las personas a lograr una curación más profunda y duradera. El enfoque de Tim en este sentido a menudo implica una facilitación basada en el trauma, que garantiza que las personas se sientan seguras y apoyadas mientras profundizan en áreas potencialmente dolorosas de su pasado.

“Para mí, el vuelo del alma es una experiencia nutritiva y más suave en la que siempre me siento plena, clara y conectada. Con las sesiones de Spiritus es una experiencia más profunda y, a veces, más intensa. Liberación emocional y grandes cambios. ¡Recomiendo mucho la combinación! Es algo que cambia la vida”. ⁃ Tully O,Connor

La creación de sistemas de apoyo sólidos es igualmente esencial en el camino hacia la curación. Tim Morrison destaca la importancia de rodearse de amigos, familiares o terapeutas profesionales que nos apoyen. Curarse en aislamiento puede resultar abrumador y contraproducente; por lo tanto, contar con una red confiable puede brindar fortaleza emocional y asistencia práctica. Estos sistemas de apoyo ofrecen un sentido de pertenencia y validación, que es crucial para el bienestar mental. Además, participar en prácticas de curación colectiva o sesiones de terapia grupal puede mejorar el sentido de comunidad y la experiencia compartida, acelerando aún más el proceso de curación.

Otro aspecto crucial que defiende Tim Morrison es participar en actividades físicas y ejercicio. La actividad física regular mejora la aptitud física y potencia la salud mental al liberar endorfinas, que son estimulantes naturales del estado de ánimo. Ya sea a través del yoga, corriendo o incluso una simple caminata diaria, integrar el ejercicio físico constante en la rutina puede mitigar significativamente los síntomas de depresión y ansiedad. Este enfoque holístico del bienestar subraya la interconexión del cuerpo y la mente, un principio central en las enseñanzas de Tim.

Tim Morrison también enfatiza la importancia de desarrollar una mentalidad y una actitud positivas. Cultivar la positividad puede tener un profundo impacto en la salud general de una persona. El pensamiento positivo puede reducir los niveles de estrés, mejorar la función inmunológica y fomentar la resiliencia frente a los desafíos de la vida. Técnicas como llevar un diario de gratitud o hacer afirmaciones positivas pueden ayudar a cambiar la perspectiva de una persona de una perspectiva negativa a una más optimista.

Otra estrategia poderosa que recomienda Tim Morrison es practicar el perdón y dejar atrás el resentimiento. Guardar rencor o albergar resentimiento puede provocar estrés crónico, que afecta negativamente la salud mental y física. Al practicar el perdón, las personas pueden liberar estas emociones tóxicas y experimentar una mayor libertad emocional y paz.

“La ceremonia más impactante que he experimentado hasta el día de hoy fue Spiritus en Dublín. Me llevaron a un viaje fuera de este mundo donde las ondas espirituales se movieron a través de mí en un flujo curativo y purificador. Me sentí contenida y segura cuando entré al espacio por primera vez en muchos años, pero no solo por Tim y el equipo de apoyo. También me sentí rodeada de espíritus angelicales durante el viaje. Recibí una experiencia tan impactante y que cambió mi vida de la ceremonia Spiritus y estaré eternamente agradecida” - a.dooley1988.

Por último, buscar ayuda profesional es esencial para la orientación de Tim Morrison. A veces, las estrategias de autoayuda por sí solas pueden no resolver problemas más profundos o complejos. Consultar con profesionales como terapeutas o consejeros puede brindar apoyo adicional e intervenciones especializadas adaptadas a las necesidades individuales. Este paso proactivo garantiza que la persona reciba una atención integral para una curación óptima.

Tim Morrison es un distinguido experto en prácticas curativas, especializado en técnicas de respiración y meditación que le han valido el reconocimiento internacional. Con más de 100 eventos realizados en todo el mundo, Tim Morrison se ha consolidado como una auténtica estrella internacional del bienestar holístico. Su experiencia lo ha llevado a varios continentes, donde ha compartido su conocimiento y prácticas transformadoras con diversas audiencias. Ha celebrado sesiones en Perth, Melbourne, Sídney, Newcastle, Brisbane, Gold Coast y Sunshine Coast en Australia. Cada evento en estas ciudades ha sido recibido con una participación entusiasta, lo que refleja el creciente interés en los métodos de curación alternativos.

En el Reino Unido, la influencia de Tim Morrison se extiende a grandes ciudades como Londres y Edimburgo, donde ha ayudado a numerosas personas a lograr claridad mental y equilibrio emocional a través de sus técnicas especializadas. Su alcance en Europa es igualmente impresionante, con eventos exitosos en Dublín, Reykjavik, Estocolmo, Copenhague, Berlín, Colonia, Múnich, Ámsterdam, Róterdam, Madrid y Barcelona. Estas sesiones han atraído a participantes locales y asistentes de regiones vecinas, lo que subraya su amplio atractivo.

Canadá también ha sido una parte importante de la trayectoria de Tim Morrison. Sus eventos en Toronto, Ottawa y Montreal han sido particularmente bien recibidos y han resonado entre las personas que buscan enfoques holísticos para el bienestar. Al incorporar la respiración y la meditación en las rutinas diarias, los participantes han informado de profundas mejoras en la salud mental y física.

La dedicación de Tim Morrison a la difusión de los beneficios de la respiración y la meditación en todo el mundo consolida su estatus de estrella internacional. Su capacidad para conectar con públicos diversos y ofrecer prácticas curativas accesibles ha tenido un impacto en las comunidades de bienestar globales.