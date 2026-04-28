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Consiente a los más pequeños con las ofertas de Casa Ley

Estefany López |
28/04/2026 13:44
28/04/2026 13:44

En Casa Ley, celebrar a los más pequeños del hogar nunca fue tan sencillo. Entre sus pasillos encuentras todo para convertir al Día del Niño en un festejo lleno de juegos y risas.

Casa Ley se distingue por ser la cadena de supermercados líder en el norte de la república. Sus clientes siempre se llevan las mejores cosas a los mejores precios.

Desde los juguetes que despiertan tu imaginación hasta los dulces que iluminan sonrisas, crea un día lleno de magia, color y diversión con Ley.

Diversión sin igual

En este Día del Niño, dale a los más pequeños el regalo ideal. Casa Ley te ofrece opciones para todos los gustos y edades.

Para vivir momentos entrañables, las mejores marcas de Muñecas Bebé las encuentras en Ley. De igual forma, descubre una gran selección de Muñecas y Accesorios y pasa horas de diversión.

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No puedes dejar pasar la Cocina de Princesa Disney, con luces y sonido para que la experiencia sea inmersiva e inigualable.

Los niños vivirán la emoción de las carreras con los Autos de juguete; en Ley los hay de una gran variedad de modelos, tamaños y colores. Las Pistas y Lanzadores de Vehículos llenarán de adrenalina el tiempo de juegos.

También podrán recrear épicas aventuras con las Figuras de Acción de sus héroes favoritos, jugar al Futbolito o dar una vuelta con un Triciclo.

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Si lo que quieres es disfrutar en familia, los Juegos de Mesa son tu pasillo a elegir. Monopoly, Scrabble, Ajedrez, Lotería, Rompecabezas... ¡Casa Ley lo tiene todo!

Dulzura en cada bocado

No hay nada que a los niños les guste más que un dulce regalo. Desde Chocolates y Paletas hasta Bombones, Caramelos y Galletas, en el pasillo de Dulcería de Ley encuentras las mejores promociones para la ocasión.

Casa Ley también te ofrece deliciosos Pasteles para que sean los protagonistas de tu celebración.

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Las Botanas son el mejor remedio para satisfacer el antojo, como las Sabritas o los Helados.

Y no podemos olvidar los Refrescos, el acompañamiento perfecto para cualquier celebración.

La fiesta de ensueño

¡Sorprende a tus hijos en su día especial!

Casa Ley te facilita todo para armar tu festejo en un solo lugar. Artículos de decoración, Piñatas, Velitas y mucho más para convertir cada recuerdo en un momento inolvidable.

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En Ley encuentras todo para dar felicidad a los que más quieres. ¡Corre a tu sucursal favorita y festeja este Día del Niño en grande!

#Casa Ley
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