$!Consiente a los más pequeños con las ofertas de Casa Ley

En Casa Ley, celebrar a los más pequeños del hogar nunca fue tan sencillo. Entre sus pasillos encuentras todo para convertir al Día del Niño en un festejo lleno de juegos y risas. Casa Ley se distingue por ser la cadena de supermercados líder en el norte de la república. Sus clientes siempre se llevan las mejores cosas a los mejores precios. Desde los juguetes que despiertan tu imaginación hasta los dulces que iluminan sonrisas, crea un día lleno de magia, color y diversión con Ley.

Diversión sin igual

En este Día del Niño, dale a los más pequeños el regalo ideal. Casa Ley te ofrece opciones para todos los gustos y edades. Para vivir momentos entrañables, las mejores marcas de Muñecas Bebé las encuentras en Ley. De igual forma, descubre una gran selección de Muñecas y Accesorios y pasa horas de diversión.

No puedes dejar pasar la Cocina de Princesa Disney, con luces y sonido para que la experiencia sea inmersiva e inigualable. Los niños vivirán la emoción de las carreras con los Autos de juguete; en Ley los hay de una gran variedad de modelos, tamaños y colores. Las Pistas y Lanzadores de Vehículos llenarán de adrenalina el tiempo de juegos. También podrán recrear épicas aventuras con las Figuras de Acción de sus héroes favoritos, jugar al Futbolito o dar una vuelta con un Triciclo.

Si lo que quieres es disfrutar en familia, los Juegos de Mesa son tu pasillo a elegir. Monopoly, Scrabble, Ajedrez, Lotería, Rompecabezas... ¡Casa Ley lo tiene todo!

Dulzura en cada bocado

No hay nada que a los niños les guste más que un dulce regalo. Desde Chocolates y Paletas hasta Bombones, Caramelos y Galletas, en el pasillo de Dulcería de Ley encuentras las mejores promociones para la ocasión. Casa Ley también te ofrece deliciosos Pasteles para que sean los protagonistas de tu celebración.

Las Botanas son el mejor remedio para satisfacer el antojo, como las Sabritas o los Helados. Y no podemos olvidar los Refrescos, el acompañamiento perfecto para cualquier celebración.

La fiesta de ensueño

¡Sorprende a tus hijos en su día especial! Casa Ley te facilita todo para armar tu festejo en un solo lugar. Artículos de decoración, Piñatas, Velitas y mucho más para convertir cada recuerdo en un momento inolvidable.