Consolida Grupo Del Rincón su liderazgo en Sinaloa, dentro del sector automotriz

Grupo Del Rincón realizó de manera simultánea la inauguración formal de sus agencias Nissan Aeropuerto, Nissan Congreso e Infiniti, consolidando así su liderazgo, presencia, y compromiso hacia sus clientes. Un evento que se da dentro del marco de los festejos de sus 56 años de existencia. Con esta inauguración, Grupo Del Rincón consolida una historia de éxito construida a base de trabajo, perseverancia y mucha ilusión, más de medio siglo de crecimiento que empezó con Nissan Culiacán, lo que les ha permitido hoy, crear un grupo sólido, un referente en el sector automotriz en todo Sinaloa. German del Rincón Jarero, presidente del consejo de administración de Grupo Del Rincón, manifestó que hoy celebran una trayectoria que nació hace 56 años, una etapa en la que nada ha sido fácil, encontrándose piedras en su camino, pero con muchas manos dispuestas a quitarlas y ayudar a seguir adelante. “La marca Nissan tienen un significado para mí muy importante, es un sueño que comenzó hace medio siglo con mi papá, y solamente cuatro colaboradores, y un préstamo, haciendo así un esfuerzo especial, naciendo así la primera generación con pocos recursos, pero con una enorme convicción de hacer las cosas bien, un sueño familiar que ha trascendido el día de hoy hasta la tercera generación, convirtiéndose en un grupo sólido, con cinco agencias en el estado, y más de 400 colaboradores, todos comprometidos a ofrecer siempre lo mejor”, detalló Del Rincón

Germán del Rincón Jarero.

Recordó, que fue en 2021 cuando abrió su agencia Nissan Congreso, en plena pandemia, un paso que reafirmó su confianza en Sinaloa y un compromiso de seguir brindando un servicio de excelencia en la capital del estado. Agregó que en 2024, dieron la bienvenida a Infiniti, una marca que llega por primera vez a Sinaloa, la cual representa una nueva manera de entender el lujo, la innovación y la experiencia al conducir. “Este 2025, abrimos totalmente renovada nuestra agencia Nissan Aeropuerto, un proyecto que simboliza nuestra capacidad de renovación y nuestra visión hacia el futuro. Hoy con la presencia del presidente y director general de Nissan en México, celebramos, más que instalaciones o logros institucionales, una confianza mutua, el trabajo en equipo, y la oportunidad de seguir construyendo juntos el futuro de Nissan en Sinaloa”. En su mensaje, ante directivos de la marca, colaboradores e invitados especiales, Del Rincón Jarero dejó claro que seguirán con su compromiso absoluto en dar su mayor esfuerzo para representar con orgullo la marca Nissan en todo el territorio que se les ha confiado. Además de agradecer a los directivos de la marca por todo su apoyo, también lo hizo hacia su equipo de trabajo, sus colaboradores, por su entrega y dinamismo y a quienes recordó que su dedicación es el motor que impulsa a este grupo a seguir creciendo y ofrecer servicios de excelencia. El presidente del consejo reconoció también, que actualmente se viven momentos difíciles, sin embargo, su historia los ha hecho resilientes, más fuertes, y que cada cambio los impulsa a mirar hacia adelante con determinación y esperanza. ”Hoy honramos el pasado, pero sobre todo, miramos hacia el futuro con confianza, con unidad y con la certeza de que lo mejor aún está por venir”, resaltó.

Alejandro Casillas.

Durante el evento, se contó con la presencia de Alejandro Casillas, director nacional de distribuidores Nissan, quien en su mensaje compartió que, esta visita a Sinaloa, se dio en el momento perfecto para llevar a cabo todas las acciones que se tienen que hacer, para que la marca siga fluyendo como lo ha hecho hasta hoy. Casillas detalló que actualmente Nissan tiene el 18.3 por ciento de market share a nivel nacional, mientras que Nissan en Sinaloa, la cifra está en 14.7, ocupando el primer lugar en el estado y con la meta de llegar al 20 por ciento en este apartado. “Hoy, uno de los objetivos que traemos es regresar al 20 por ciento de market share, creo tenemos todo como marca para lograrlo, productos, procesos, instalaciones, y sobre todo la gente para poder llegar a ese 20 por ciento. Hoy los productos que ofrecemos como tal son sin duda los mejores en el mercado, por lo que estoy seguro tenemos todo para llegar a este 20 por ciento, y sé que juntos lo vamos a lograr”, dijo.

Rodrigo Centeno.

La inauguración contó con la presencia de Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti, quien mostró su admiración por las nuevas instalaciones de las agencias, representando todo lo que la marca refleja. “56 años de historia no es poca cosa, representa tres generaciones de esfuerzo, de trabajo, de cercanía con la gente, así como ir de la mano de la marca Nissa, la cual tiene 63 años en el país, una realidad que no solo se comparte, sino que se agradece, pero sobre todo, una realidad en la que se trabaja por crecer todos los días”, resaltó. Subrayo, que Nissan cumplirá el 31 de diciembre, 18 años de ser líder en el mercado automotriz, algo que no ha sido nada sencillo. De igual forma, dijo que el ecosistema de trabajo que han creado en el país ha permitido tener una mejor relación con el mercado mexicano, basado en el proceso de crecimiento y el mejor entendimiento del mercado. ”Nissan es una marca que ha crecido, cambiado, desarrollado, y evolucionado para el consumidor mexicano, quien tiene de la marca la opinión más alta, un 56 por ciento de las personas que hemos entrevistado, tienen una opinión de excelencia sobre Nissan, eso nos fortalece como empresa”. Centeno, detalló que los principales puntos que distinguen a Nissan como una excelente opción, no solo son sus productos, también incluye la producción, ingeniería, manufactura, financiación, distribución, todo un ecosistema completamente armado en beneficios de nuestros clientes. Finalmente, el presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti, es la única marca de las importantes en México, que diseña, produce y vende en el país, porque el compromiso éste mismo.

Germán Del Rincón Camacho.