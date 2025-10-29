$!Consolidar a Mazatlán como la mejor ciudad para vivir y vacacionar en 2026 es el reto de desarrolladores

Consolidar a Mazatlán como la mejor ciudad para vivir y vacacionar en 2026 es el reto que visibiliza el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Carlos Rivera Vega confirmó que lo mejor está por llegar al destino que se encuentra en el top tres de mejores destinos para vivir. “Vienen cosas importantes para Mazatlán, consideramos que apenas viene lo bueno. El año que entra tenemos expectativas de tener un mejor año, tenemos inversiones que seguiremos haciendo y le estamos apostando a nuestro destino”.





Tras cumplir la mayoría de edad de la ADIM, Rivera Vega, dijo que la agrupación de empresarios desarrolladores se caracteriza por su calidad y confianza impulsando el desarrollo de Mazatlán, luego de felicitar a los socios que hoy celebran que desde el 2008 surgen como un organismo unidos y fortalecidos ante una fuerte crisis económica. “Mazatlán ha estado en el top 10 de las mejores ciudades para vivir a nivel mundial, como uno de los mejores destinos para el retiro. Y creo que lo que se ha ido sumando a la oferta en Mazatlán de entretenimiento, de hospedaje, pues todo eso ha venido a fortalecer al destino”. Raúl Llera Martínez habló a nombre del fundador de la ADIM, el fallecido empresario Walfre Ibarra Escobar, cuando Mazatlán vivió el boom de los “baby boomers” que buscaron en Mazatlán invertir en una casa para el retiro en México. Recordó que cuando nace la asociación no se pensaba que Mazatlán crecería tanto como ahora luce.





Destacó en entrevista que la comunicación con el gobierno municipal y estatal, federal incluso, ha sido muy buena. “Podemos presumir que hoy por hoy nosotros desde la iniciativa privada hemos podido encontrar un acompañamiento, nosotros al Gobierno y el Gobierno hacia nosotros buscando el mejor beneficio para Mazatlán”. “Estamos de fiesta, hoy es el 18 aniversario de esta asociación, no es fácil llegar a 18 años, ha sido difícil ha habido momentos buenos y malos, yo no soy de los fundadores, yo tengo menos tiempo en la asociación, sin embargo siempre la he seguido, la he visto y por eso me interesé en formar parte de la asociación y creo que eso es lo que ahora nos tiene muy contentos, que aún cuando hemos sorteado retos importantes en el pasado, seguimos avanzando y cada día hacia mejores resultados”.



