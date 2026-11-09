Convertir las fortalezas en mejores condiciones para sus habitantes busca el Summit 2026 del Foro Mar de Cortés

LOS CABOS._ A pesar de las fortalezas que la región del Mar de Cortés tiene para su economía, aún falta convertir esa ventajas en mejores condiciones de vida para su población.

Y encontrar ese camino es uno de los propósitos que tiene el Summit 2026 del Foro Mar de Cortés, que invita a conducir esas ventajas para beneficio de todos.

En un comunicado, la organización destaca que la Región Mar de Cortés reúne a 12.3 millones de habitantes, genera el 10.38 por ciento del Producto Interno Bruto de México y supera el promedio nacional en conectividad y afiliación a servicios de salud.

“Sin embargo, enfrenta dificultades para convertir estas fortalezas en mejores condiciones de vida para su población”, señala en el documento.

Estas oportunidades y desafíos, expone, estarán en la agenda del Summit 2026 de Foro Mar de Cortés, que iniciará este martes y finalizará el jueves 12 de noviembre en Los Cabos, Baja California Sur, bajo el lema Tomando el Timón.

El encuentro reunirá a liderazgos empresariales, académicos, científicos, sociales y del sector público de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora para discutir competitividad, inversión, seguridad pública, cambio climático, conservación ambiental y desarrollo regional.

“Hoy, la Región Mar de Cortés enfrenta desafíos y oportunidades que cruzan fronteras: competitividad, inversión, clima, seguridad, talento y cooperación. Comprenderlos permite decidir mejor hacia dónde avanzar como región integrada”, señaló Radamés Díaz Meza, presidente ejecutivo de Foro Mar de Cortés.

Baja el dinamismo

En la presentación de este encuentro, advierte que el crecimiento de la región ha sido desigual, pues mientras que Baja California Sur avanzó 3.76 por ciento y Baja California, 0.29 por ciento, en contraste, Nayarit registró una contracción de 2.47 por ciento; Sinaloa, de 0.32 por ciento, y Sonora, de 0.31 por ciento.

El empleo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social también retrocedió.

Al cierre de diciembre de 2025, la región sumaba 2.62 millones de puestos de trabajo, alrededor de 38 mil menos que un año antes, una disminución de 1.44 por ciento.

Sonora registró la mayor reducción anual (−2.44 por ciento), seguida de Sinaloa (−1.89), Baja California (−1.33) y Nayarit (−0.07). Baja California Sur fue la única entidad con un incremento, de 1.14 por ciento.

En el comunicado, expone que mientras la región perdió puestos registrados ante el IMSS, México sumó 278 mil 697, un aumento anual de 1.25 por ciento.

Desafíos para el bienestar

El Foro Mar de Cortés menciona que la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi muestra que el 81.14 por ciento de las viviendas de la región dispone de Internet, frente al 75.74 por ciento nacional.

Asimismo, el 80.87 por ciento de su población está afiliada a servicios de salud, contra el 72.53 por ciento del País.

Estos resultados, advierte, contrastan con las dificultades de algunos hogares para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Aproximadamente 290 mil hogares de los cinco estados, dice, reportaron no haber tenido acceso a alimentos por falta de dinero o recursos durante los tres meses anteriores al levantamiento de la encuesta.

Esta situación representa el 7.34 por ciento de los hogares regionales, frente al 6.54 por ciento nacional.

Sonora registró la proporción más alta, con 8.91 por ciento, mientras que Baja California presentó la menor, con 5.73 por ciento.

Para Radamés Díaz Meza, las condiciones económicas, sociales y ambientales deben analizarse de manera conjunta.

“El desarrollo regional exige observar el territorio como un sistema: ecosistemas sanos, ciudades habitables, empresas competitivas, instituciones confiables y personas con oportunidades. Ninguna pieza puede avanzar aislada de las demás”, advierte.

Capital natural, una fortaleza regional

Los cinco estados registraron en 2024 valores del Índice de Capital Natural superiores al promedio de las entidades federativas, de 0.467, de acuerdo con el Séptimo Informe Nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Baja California Sur presentó el valor más alto, con 0.910, seguida de Sonora, con 0.840, Baja California con 0.800, Nayarit con 0.550 y Sinaloa con 0.500.

El índice mide la extensión y la integridad ecológica de los ecosistemas naturales terrestres, sin considerar las condiciones del medio marino.

Entre 2001 y 2024, el indicador disminuyó en Baja California, Nayarit y Sinaloa. Baja California Sur y Sonora conservaron los mismos valores publicados para ambos años.



Summit 2026: Tomando el Timón

El Summit 2026 se celebrará en el Hotel Hacienda del Mar, en Los Cabos, con conferencias, paneles, encuentros de trabajo y espacios de diálogo entre representantes de distintos sectores.

El programa iniciará este 10 de noviembre con la conferencia ¿Qué tan competitiva es la Región Mar de Cortés?, de Valeria Moy Campos, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, analizará la relación bilateral después de la elección estadounidense.

Agustín Coppel Luken, presidente honorario de Foro Mar de Cortés, pronunciará el discurso inaugural Atraer inversión para una prosperidad duradera.

La jornada incluirá un panel sobre las condiciones que busca el capital global para invertir en la región.

El 11 de noviembre se abordarán el futuro de las ciudades, los límites del desarrollo, la inversión, la conservación marina, la seguridad pública y el talento regional.

Participarán, entre otros, el ecólogo Exequiel Ezcurra, profesor distinguido de la Universidad de California en Riverside; Mauricio Rodas Espinel, ex Alcalde de Quito y profesor de la Universidad de Pensilvania; y Sigrid Arzt Colunga, especialista en seguridad.

La última jornada incluirá conferencias sobre ciudades habitables y cambio climático, proyectos de vinculación académica y empresarial, oportunidades para jóvenes, inteligencia artificial y cooperación entre México y California.

Foro Mar de Cortés articula liderazgos empresariales, académicos y sociales de los cinco estados para promover el desarrollo regional mediante tres ejes: empresa, emprendimiento y economía; ecosistemas y biodiversidad; e inclusión social.

La organización vincula conocimientos, capacidades e iniciativas de distintos sectores para promover una agenda regional compartida.

Sobre el propósito de esta edición, Díaz Meza explicó: “Tomando el Timón es una invitación a dejar de reaccionar y comenzar a conducir: reconocer fortalezas, anticipar riesgos y construir condiciones para una prosperidad regional sostenible, duradera, compartida e incluyente”.