¿Son importantes los tenis en el Crossfit?

¿Qué características tienen los tenis de Crossfit?

Comodidad y ajuste

Los ejercicios de fuerza requieren de tenis planos y sin inclinación para dar más estabilidad.

Este tipo de deporte requiere de coordinación y estabilidad, por eso es que a la hora de comprar tenis debes cerciorarte de que los mismos proporcionen soporte en los movimientos laterales y de salto.

De igual manera, las zapatillas deben ofrecer flexibilidad para los movimientos de levantamiento de peso. Prueba diferentes tallas hasta encontrar la que se adapte mejor a tus necesidades.

No olvides prestar atención al Upper (malla), ya que es lo que envuelve la zapatilla y aporta un ajuste adecuado, de tal forma que el pie no “baile” (mueva), pero al mismo tiempo, no quede muy ajustado.