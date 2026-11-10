$!Convocan a convertir acuerdos del Summit 2026 en acciones para la Región Mar de Cortés

LOS CABOS._ Convertir las conversaciones en acciones y los acuerdos en compromisos concretos fue el llamado de Radamés Díaz Meza, presidente ejecutivo de Foro Mar de Cortés, durante la bienvenida al Summit 2026, que se celebra bajo el lema Tomando el Timón.
Ante representantes de los sectores empresarial, académico, social y público, convocó a asumir una responsabilidad compartida frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales de la Región Mar de Cortés.
“Ya no se trata sólo de reunirnos a conversar, debemos dar el paso al compromiso personal consciente de actuar más allá de nuestros intereses personales”, expresó.
Díaz Meza reconoció que los cinco estados de la región enfrentan problemas de seguridad, disponibilidad de agua, incertidumbre económica y conservación de sus ecosistemas. También señaló que la colaboración entre sectores comienza a producir resultados.
“Cuando esta región se pone de acuerdo, las cosas suceden, por eso este año elegimos un tema: tomando el timón, responsabilizarnos”, afirmó.
Díaz Meza presentó un balance del trabajo de la red de Foro Mar de Cortés.
Reportó 101 espacios de encuentro y vinculación, más de 9 mil participaciones acumuladas y presencia en 42 ciudades y localidades.
Entre los avances mencionó la vinculación de cinco universidades públicas mediante el Corredor Científico, Académico y Empresarial del Mar de Cortés, que cuenta con un observatorio tecnológico y una plataforma para conectar proyectos científicos con empresas.
En conservación ambiental, informó que Foro contribuyó a movilizar más de 1.5 millones de pesos para la reintroducción del cóndor californiano.
También destacó la alianza entre Pinsa y Conselva, cuyos registros iniciales reportan la protección de mil 375 hectáreas de selva durante cinco años.
Otro de los proyectos mencionados fue el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, que, según las cifras presentadas, alberga más de 8 mil peces de 12 especies y registra un aumento del 35 por ciento en la biomasa local.
En Sinaloa, destacó un proyecto de producción de ostiones en La Reforma, vinculado con 30 cooperativas pesqueras, que reporta 4.5 millones de ostiones sembrados y alrededor de mil 800 personas involucradas en la comunidad.
Estos casos muestran distintas formas de colaboración: vinculación entre universidades y empresas, movilización de recursos para la conservación y alianzas entre organizaciones dedicadas a actividades productivas y ambientales.
Díaz Meza sostuvo que el crecimiento económico debe generar oportunidades para la población y reconocer los límites ambientales del territorio.
Señaló que el desafío del Summit 2026 es lograr que los acuerdos entre empresas, universidades, gobiernos y organizaciones sociales se conviertan en acciones que tengan continuidad después del encuentro.
“Se trata de decidir a dónde vamos y de comprometernos a dar seguimiento a lo que aquí acordemos”, puntualizó.