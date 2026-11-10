$!Convocan a convertir acuerdos del Summit 2026 en acciones para la Región Mar de Cortés

LOS CABOS._ Convertir las conversaciones en acciones y los acuerdos en compromisos concretos fue el llamado de Radamés Díaz Meza, presidente ejecutivo de Foro Mar de Cortés, durante la bienvenida al Summit 2026, que se celebra bajo el lema Tomando el Timón.

Ante representantes de los sectores empresarial, académico, social y público, convocó a asumir una responsabilidad compartida frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales de la Región Mar de Cortés.

“Ya no se trata sólo de reunirnos a conversar, debemos dar el paso al compromiso personal consciente de actuar más allá de nuestros intereses personales”, expresó.

Díaz Meza reconoció que los cinco estados de la región enfrentan problemas de seguridad, disponibilidad de agua, incertidumbre económica y conservación de sus ecosistemas. También señaló que la colaboración entre sectores comienza a producir resultados.