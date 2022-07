Coparmex responde al SAT: Sí solicitó Constancia de Situación Fiscal de trabajadores

MÉXICO (SinEmbargo).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respondió a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, que la dependencia sí solicitó a las empresas la Constancia de Situación Fiscal de los trabajadores, luego de que negara la solicitud de dicho documento.

La Coparmex consideró que el SAT obligó de manera indirecta a las empresas a pedirle a sus empleados este documento porque la actualización del Comprobante Fiscal Digital requiere que los datos coincidan con los de este requisito.

El presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo empresarial, Domingo Ruiz, explicó que si alguien no pone un acento o un espacio, no se va a poder expedir ese CFDI o no va a ser deducible. “¿Cómo puede saber un patrón cómo está la constancia de situación fiscal del trabajador? Pues pidiéndosela”, agregó.

“Para pagar el salario al trabajador debe expedir un Comprobante Fiscal Digital de esa nómina que se paga. A partir de 2022 ese CFDI evolucionó a su versión 4.0 que contiene nuevos requisitos que iban a ser obligatorios a partir del 1 de julio. Esos requisitos, están en la página del SAT. Hay que manifestar el domicilio, y código postal del trabajador. Hay un apartado del comunicado del SAT que dice debe registrarse tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal, en la Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación”, detalló.

Buenrostro Sánchez informó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la dependencia nunca pidió a las empresas la Constancia de Situación Fiscal y que no era un requisito.

La jefa del SAT explicó que a partir de este año se hizo una modificación a la Miscelánea Fiscal donde se decía que además del RFC se verificaría al nombre, la razón social y el código postal, por lo que se interpretó que se solicitaría la Constancia, que es un documento donde vienen esos datos.

“El SAT no pide la Constancia de Situación Fiscal a ningún ente público o privado, esa es información que ya tenemos”, aseguró Buenrostro Sánchez.

Sin embargo, la dependencia puso a disposición de todas las personas dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) los siguientes medios para generarla vía remota:

Portal del SAT: ingresar a sat.gob.mx a la sección de Otros trámites y servicios, dar clic en “genera tu Constancia de Situación Fiscal”. Únicamente se necesita el RFC y contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.

SAT Móvil: descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Sólo se necesita el RFC y contraseña.

SAT ID: ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Se necesita llevar una identificación oficial vigente; RFC a 13 posiciones; correo electrónico personal y número de teléfono celular a 10 posiciones.