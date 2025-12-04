$!Coppel reinaugura su tienda en el Centro de Culiacán con nueva imagen

Coppel reinauguró este jueves su histórica tienda ubicada en la calle Ángel Flores, en el Centro de Culiacán.
Esta tienda, fue la primera que llevó el nombre de la marca y el punto donde comenzó todo para el grupo en 1956.
Tras iniciar su renovación en enero de 2024, este jueves volvió a abrir en un edificio completamente moderno, funcional y adaptado a las nuevas necesidades de sus clientes, que representó una inversión de más de 260 millones de pesos.
Durante la ceremonia, directivos y colaboradores destacaron el valor histórico de la tienda y su papel para tres generaciones de familias en Culiacán.
De acuerdo con el Gerente Regional de Coppel, Pedro Godínez, el nuevo edificio cuenta ahora con tres niveles; 8 mil 700 metros cuadrados de construcción; 5 mil metros cuadrados de piso de venta, más de 300 paneles solares, sala de lactancia para colaboradoras y 11 módulos de Coppel.com.
“Hoy, al volver a abrir las puertas de la tienda Ángel Flores, honramos a quienes las abrieron por primera vez hace siete décadas. No solo recuperamos un espacio histórico, renovamos su propósito y ese legado será la guía e inspiración de los 120 colaboradores que a partir de hoy darán vida nuevamente a la promesa de nuestra marca en este lugar tan emblemático”, destacó.
Diego Coppel Sullivan, director general, señaló que esta reapertura simboliza la unión entre los orígenes de la empresa y su nueva etapa.
“Hoy Ángel Flores forma parte de nuestra historia, reabrirla hoy con una nueva imagen y con la misma cercanía de siempre representa la unión entre lo que hemos sido y lo que queremos seguir construyendo. Coppel nació aquí en Culiacán y esta ciudad siempre podrá contar con todos nosotros”, subrayó.
La ceremonia incluyó una bendición a cargo del sacerdote Julio César Vizcarra Monárrez, quien resaltó la dignidad del trabajo y pidió por las personas que colaboran y visitan la tienda.
“Ayúdanos siempre, bendícenos para seguir llegando a más gente, ofreciendo trabajos y transformando nuestro México, nuestro Sinaloa, nuestro Culiacán, que tanto necesita”, expresó.
El evento cerró con el tradicional corte del listón, encabezado por la niña Silvia María Coppel Coronel, Rubén Coppel Luken y Enrique Coppel Luken, quienes realizaron el acto simbólico que oficializó la reapertura de la tienda.