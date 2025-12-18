$!Coppel se expande en Mazatlán con nueva sucursal

MAZATLÁN._ La gran familia de tiendas Coppel se expande en Mazatlán con una nueva sucursal en la plaza comercial de Soriana Insurgentes. El corporativo abrió este jueves en el lugar la tienda número 65 de la cadena a nivel regional.

La sucursal fue bendecida por un sacerdote en vísperas de su apertura al público general, a partir de este viernes 19 de diciembre.









Pedro Godines Bustamantes, gerente de la tienda, llamó a los colaboradores a atender a los clientes de manera cordial para empujar el crecimiento de la empresa. Además, narró que hace 37 años ingresó a Coppel haciendo el aseo, así que pidió a los gerentes de departamentos capacitar al personal para su superación.









El gerente de zona, Fabio Vázquez, agradeció la oportunidad que se dieron los invitados especiales, como las dirigentes de Canaco y de Coparmex, acompañándoles en la apertura de la nueva tienda. “Agradezco a las autoridades y a todos en especial en el montaje de la tienda; gerentes y a todos los colaboradores que con su ayuda dejaron en excelentes condiciones a la tienda para ser exhibida desde hoy”, dijo. Por su parte, invitó al personal a dar su mejor versión, mejorando la calidad de atención de los clientes. Alí René Zamudio, director de Desarrollo Económico del Gobierno de Mazatlán, destacó del nuevo espacio que simboliza trabajo, confianza, crecimiento local y una nueva fuente de más de 30 empleos en el puerto. Reiteró que, por su parte, el Municipio seguirá creando condiciones para la atracción de inversiones a Mazatlán.







La sucursal maneja departamentos de mercancía variada, desde zapatería, muebles, artículos eléctricos, ropa y tecnología, de marcas reconocidas a nivel local, regional e internacionales. Se hizo el corte del listón de la nueva fuente de empleos que se suma a la ciudad a través de la tienda departamental de inversionistas de origen sinaloense. “Haz que la producción y ventas se multipliquen en esta nueva sucursal”, pidió el sacerdote invitado.