Coppel y Jennifer López, 10 años de alianza y de moda accesible

MÉXICO._ Con más de 40 millones de prendas vendidas en 10 años, Coppel y JLO celebran una década consolidándose como una alianza exitosa, con crecimiento sostenido desde el primer año, y una marca preferida entre las consumidoras mexicanas por su oferta de moda accesible que inspira, conecta y empodera.

Una alianza que democratiza la moda

Desde sus inicios en 2015, esta colaboración nació con un objetivo claro: ofrecer moda y estilo a un precio accesible.

La oferta incluye ropa, zapatos, lencería, maletas y joyería, entre otras.

La combinación entre la presencia de las más de mil 800 tiendas Coppel en el mercado mexicano y la representación de Jennifer López como sinónimo de belleza y aspiración, ha logrado marcar un resultado contundente en una década: más de 9 millones de personas han adquirido los productos.

Diez años después, JLO —una marca de venta exclusiva— se ha convertido en una de las líneas líderes en Coppel, con más del 90 por ciento de satisfacción en las categorías de ropa y calzado.

Para el cierre de 2025, se proyecta superar la venta de 7 millones de unidades, lo que la posiciona como una de las marcas más exitosas de la compañía y del mercado nacional.

¿Por qué las mexicanas prefieren a JLO?

La alianza ha creado una comunidad diversa de mujeres mexicanas, quienes encuentran en JLO un símbolo de confianza, empoderamiento y estilo.

Esto ha llevado a posicionarse en la mente de las consumidoras, registrando 600 mil unidades vendidas cada mes.

Ese equilibrio entre lo aspiracional y lo accesible, continúa atrayendo a 9 de cada 10 clientas a vivir la experiencia de compra en tiendas físicas, reafirmando el valor por el contacto físico con la moda, a la vez que disfrutan de la practicidad de adquirir las colecciones desde cualquier lugar a través de la App Coppel y Coppel.com

Mirada hacia el futuro

Hace 10 años, JLO viajó a México por primera vez de la mano de Coppel y hoy la historia de esta colaboración va más allá de la moda: es una muestra de cómo dos marcas fuertes pueden generar un impacto cultural.

En el futuro buscan seguir innovando con nuevas colecciones y productos que refuercen el compromiso de ofrecer moda accesible.