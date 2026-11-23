La economía mexicana creció 3.3 por ciento a tasa anual y 0.9 por ciento trimestral en el periodo julio-septiembre de 2026, impulsada por las actividades terciarias, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Producto Interno Bruto del país aumentó 1.9 por ciento en el acumulado de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, manteniendo una tendencia positiva en su desempeño económico.

El Producto Interno Bruto Trimestral es un indicador que ofrece una visión oportuna sobre la evolución de las actividades económicas del País.

Su análisis permite evaluar la salud económica nacional y fundamentar decisiones.

Con cifras desestacionalizadas y en términos reales, las actividades terciarias, que incluyen los servicios, registraron un crecimiento de 1.2 por ciento a tasa trimestral y de 3.6 por ciento a tasa anual, detalló el Inegi.

Dentro de este sector, el comercio al por mayor mostró un incremento anual de 12.0 por ciento, mientras que el comercio al por menor creció 3.7 por ciento.

Las actividades secundarias, correspondientes al sector industrial, aumentaron 0.4 por ciento a tasa trimestral y 2.7 por ciento a tasa anual, según los datos publicados por el Instituto.

La construcción destacó con un crecimiento anual de 7.0 por ciento y las industrias manufactureras incrementaron 1.9 por ciento.

Las actividades primarias, que engloban la agricultura, ganadería y pesca, tuvieron un incremento de 0.3 por ciento a tasa trimestral y de 1.5 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre de 2026, informó el Inegi.

El informe señaló que la variación porcentual real del PIB para los primeros nueve meses de 2026 fue de 1.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando la dinámica económica del País.