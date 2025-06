Cripto y ciberseguridad: cómo proteger tus activos digitales

Actualizaciones y mantenimiento de software

Mantener el software actualizado es una medida simple pero vital. Los ciberdelincuentes explotan vulnerabilidades en sistemas operativos, navegadores y aplicaciones de carteras que no están parcheadas. De hecho, para el cierre del año 2024, un 40% de los hackeos a carteras digitales se debieron precisamente a software desactualizado. Para mitigar esto es imprescindible que los usuarios habiliten las actualizaciones automáticas en sus dispositivos y aplicaciones, y verificar regularmente las versiones de firmware en carteras frías. Además, también es fundamental que, cuando se vaya a operar con criptos, ya sea con una en particular o con pares, como btc to mxn, se realice desde un sistema operativo soportado como Windows 11, Ubuntu 24.04, Android 15 o iOS 18. En cuanto a los navegadores, es vital utilizar la versión más reciente de Chrome, Firefox o Safari, los cuales, cuentan con las características de seguridad más recientes implementadas por sus respectivos fabricantes. Es importante también revisar los permisos de las aplicaciones conectadas a las carteras, como los contratos inteligentes en DeFi, a fin de evitar accesos no deseados.