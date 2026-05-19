Crisis de seguridad ha provocado cierre de más de 900 empresas en Mazatlán, señala Canaco

MAZATLÁN._ Ante la crisis de seguridad y económica en Sinaloa, que se ha extendido por 20 meses, 5 mil empresas han bajado sus cortinas en la entidad, más de 900 de ellas en Mazatlán, lamentó Francis Cázares Olivares.

La dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en el puerto puntualizó que las empresas continúan enfrentando una complicada situación económica, ya que la falta de confianza ha golpeado severamente a los negocios.

La ola de violencia que inició en septiembre de 2024 tiene a la economía de las empresas operando con números rojos, sobre todo las del ramo del comercio y de servicios turísticos, porque dejó de llegar turismo a Sinaloa y a Mazatlán, y ya suman varios meses en esta situación, puntualizó.

“Nosotros calculábamos 900 empresas y creo que ya vamos un poquito arriba aquí en Mazatlán y en todo el estado van más de 5 mil. La verdad que ya son muchos meses y tenemos que buscar las formas para seguir generando estrategias y mantener abiertos los negocios”, dijo.

Pero el mayor problema se concentra entre pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría que sostiene la economía local.

El cierre de diversos restaurantes, comercios, cafés, bares, discotecas no ha parado, pese a que se van unos por baja operatividad y llegan nuevos, algunos de cadena o grupos empresariales que pueden asumir el reto en lo llegan mejores momentos.

De los negocios recién abiertos hay restaurantes que empezaron como jugos, el Pura Vida y el estanquillo del Café El Marino; ambos llegaron al Centro Histórico de la ciudad así como nuevas propuestas de sushis, tanto en plazas comerciales grandes como en zonas habitacionales.

Mientras tanto, la dirigente de Canaco propuso que cada quien debe aportar su granito de arena para que la economía no siga cayendo a un nivel más bajo de lo que ya está.

“Ya tenemos 20 meses en esta situación y yo creo que nos corresponde seguir trabajando cada quien desde su trinchera aportando su granito de arena que corresponde”, dijo.

Cázares Olivares comentó que hace falta mayor promoción del destino sobre todo porque hay conexión aérea con nuevos lugares y asientos que deben llenarse para mantener la operatividad, aprovechando que las carreteras generan desconfianza en el segmento de viajeros nacionales e internacionales.