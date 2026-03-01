Crisis en hoteles de Culiacán: violencia y falta de planeación bajan ocupación al 23%

CULIACÁN._ El sector hotelero de Culiacán enfrenta uno de sus periodos más críticos, atrapado entre una caída en la ocupación del 23 por ciento, el fracaso de eventos por falta de planeación e inseguridad que ha superado el temor vivido durante la pandemia de Covid-19.

José Manuel de las Rivas Flores, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, informó que la ocupación hotelera durante enero y febrero cerró con cifras malas, situándose en un 28 por ciento nominal. No obstante, la cifra real para el turismo y los negocios es aún menor, ya que un 5 por ciento de ese registro corresponde al hospedaje de fuerzas de seguridad federales.

“Estamos viniendo arrastrando una demanda inelástica del 23 por ciento desde que empezó esta crisis”, señaló.

A pesar de las expectativas generadas en torno a la ExpoAgro Sinaloa, el evento no representó el movimiento económico esperado para los hoteles y el sector denunció que el evento fue anunciado con apenas un mes de antelación, lo que imposibilitó una planeación adecuada para que resultara en un negocio rentable.

“Anunciaron que iba a haber ExpoAgro y se anunció muy tarde para haber tenido la previsión, la planeación apropiada para que este hubiera sido un excelente negocio”, criticó.

De las Rivas Flores subrayó que la asistencia no reflejó la esencia de la feria agrícola, pues se observó una relación de nueve estudiantes por cada agricultor.

Además, cuestionó el destino de los supuestos 12 millones de pesos invertidos en el evento, dado que los lugares fueron regalados y no hubo una promoción efectiva que atrajera visitantes foráneos.

El sector hotelero destacó que la crisis actual es más profunda que la de la emergencia sanitaria de 2020, ya que mientras en la pandemia existía la esperanza de una vacuna, el temor actual por la integridad física debido a la violencia en Culiacán ha paralizado la llegada de visitantes.

“Nadie quiere venir a Culiacán”, afirmó.

El líder del sector hotelero mencionó la importancia de la imagen negativa que la ciudad proyecta incluso en medios internacionales y la situación ha provocado que incluso eventos locales, como bodas, se trasladen a ciudades como Mazatlán, Los Mochis, Durango o La Paz para evitar riesgos.

La crisis ya ha tenido consecuencias drásticas en la operatividad de los hoteles y en el empleo, ya que compartió que la mitad del personal del sector se ha ido, con un efecto multiplicador de 3.5 veces en empleos indirectos.

De las Rivas Flores también compartió que algunos establecimientos han optado por cerrar pisos completos o eliminar la limpieza diaria de habitaciones para reducir costos operativos y tratar de alcanzar el punto de equilibrio.

La reciente aprobación de la reducción de la jornada a 40 horas representa una carga adicional en un momento donde las ventas apenas cubren los costos mínimos, dijo.

Ante este panorama, el sector no proyecta una recuperación en el corto plazo, señalando que la falta de promoción turística y la realidad de la inseguridad mantienen a la hotelería en un estado de supervivencia.